Mañana aumentan tarifas de transporte de media distancia

La Secretaría de Transporte de la Provincia anunció un nuevo aumento en los pasajes de las líneas de media distancia que operan en Jujuy. El nuevo esquema de precios, que entrará en vigencia mañana, muestra una amplia variación en los costos, de aproximadamente el 4 por ciento.

La tarifa mínima para la Zona Diques será de $2.265 (Complejo Los Alisos), mientras que el boleto más caro es el que tiene como destino a La Quiaca, en la Puna, que tendrá un valor de $27.500.

Para los principales destinos de la zona del Ramal, las tarifas serán las siguientes: San Pedro $5.900 (actualmente $5.600), Chalicán $7.800, Santa Clara $8.100, Fraile Pintado $8.900, El Piquete $9.300, Libertador General San Martín $10.100 (actualmente $9.700), Calilegua $10.600, Caimancito $12.200, Palma Sola $15.900 (actualmente $15.300).

A los de Quebrada y Puna, Volcán $3.800 (actualmente $3.700), Tumbaya $4.500, Maimará $7.600, Purmamarca Pueblo $7.900 ($7.600), Tilcara $8.300 ($8.000), Huacalera $9.800, Uquía $11.400, Humahuaca $12.400 ($11.900), Hipólito Yrigoyen (exIturbe) $16.300, Susques $20.100, Abra Pampa $21.300, Iruya $21.800 y La Quiaca $27.500 ($26.400).

Zona Diques, Complejo Los Alisos $2.265, El Carmen $2.342 ($2.300), Carahunco $2.590, San Antonio $2.935, Perico $3.045 ($2.900), Monterrico $3.142 ($3.000), Aeropuerto $4.108, Puesto Viejo $4.712, La Mendieta $4.949 ($4.800), Aguas Calientes $5.719.

Con gremios

Concejales capitalinos se reunieron con referentes de diferentes gremios, quienes dejaron sus aportes en el marco del proceso participativo del llamado a Licitación del Transporte Urbano de Pasajeros.

Estuvieron con los ediles, Freddy Berdeja y Daniel Azcurra de la CGT Jujuy; Julio Ramírez, de la UTA, y también dirigentes de Suetra, Aoma, Aatra y Apunju.

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, agradeció los aportes señalando que uno de los planteos fue que se garanticen las fuentes de trabajo en el servicio, de las cuales dependen directamente unas 5 o 6 mil personas (trabajadores y familiares directos). "Es voluntad de los concejales de garantizar las fuentes laborales", afirmó el edil radical.