Más de 15 mil turistas en Jujuy el fin de semana

La provincia volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del Norte argentino durante el último feriado largo.

Un total de15.687 turistas recorrieron la provincia, generando 30.264 pernoctaciones en emprendimientos empadronados y no empadronados.

El gasto promedio por visitante fue de $100.836 diarios, con una estadía promedio de 1,94 noches.

“Este feriado largo fue muy positivo para el turismo jujeño. Volvimos a confirmar que somos uno de los destinos más elegidos del norte argentino, no solo por nuestras bellezas naturales, por la hospitalidad de nuestra gente y la calidad de nuestros servicios”, destacó el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

La región Quebrada lideró e lranking de ocupación con un 83,22%, seguida por los Valles con 59,93%, las Yungas con 57,77% y la Puna con 44,97%. Entre las localidades, Tilcara alcanzó el 84,3% de ocupación, Purmamarca el 86,1%, Maimará el 81,8%, Humahuaca el 77,6%, y San Salvador de Jujuy el 72,6%.

“La Quebrada sigue siendo nuestro emblema, pero también vemos un creciente interés por otras regiones como las Yungas y los Valles, lo que habla de un turista que busca experiencias más diversas y sostenibles”, señaló el ministro.

De los 15.687 visitantes, 9.359 se alojaron en emprendimientos empadronados y 6.227 en no empadronados. El total de pernoctaciones alcanzó las 30.264, distribuidas en 18.158 para alojamientos empadronados y 12.106 para no empadronados. La provincia registró 421 alojamientos disponibles y 12.347 plazas ofrecidas durante el feriado.