Mañana los "cóndores" definen la serie de local

Jujuy Básquet define el último punto de la Reclasificación ante Villa San Martín mañana en el estadio "Federación" desde las 21.30. La serie quedó igualada 2 a 2 luego de la victoria del elenco chaqueño 74-72.

Apenas quedaron definidos los partidos de playoffs, se sabía que el duelo entre los "cóndores" y el "tricolor" iba a ser así, cerrada, pareja, con definiciones por detalles y prácticamente sobre la chicharra. Y así fue.

Porque los cuatro puntos disputados, ninguno fue avasallante, o se impuso de manera holgada sobre el otro, y el viernes por la noche en cancha de la "villa" fue más de lo mismo, con el equipo local ganando con lo justo, sin sobrarle nada, sacando fuerzas de todos lados y cerrando un juego muy difícil, con mucho nerviosismo.

En el arranque del partido se vio a un Villa San Martín mucho más activo y efectivo para clavar rápidamente un 7-0. Se fue sumando al goleo en ataque Favio Vieta y toda su explosión para continuar dándole tranquilidad al equipo. Jujuy Básquet se acomodó en el juego con Juan Marini y Santiago Ibarra para finalizar el primer cuarto empatados en 21.

En el segundo cuarto, Emir Pérez Barrios y Favio Vieta marcaron el ritmo del local ante un elenco que apostó a Ramiro Stehli y Juan Marini para estar siempre en partido, 29-29. Con el buen ingreso de Maximiliano Martín el local tomó una aceptable ventaja a falta de tres minutos quedando 37-30. Pero luego del buen lapso del "tricolor", la visita descontó diferencias hasta cerrar la primera mitad abajo por un doble, 43 a 41.

En el tercer cuarto las acciones continuaron siendo muy intensas y prácticamente sin diferencias con un 52 a 52. Elián Centeno y Emir Pérez Barrios aparecieron para darle una pequeña ventaja al dueño de casa, 57-52. Y el cierre del período tuvo a un Villa San Martín mucho más claro y encontrando respuestas en varios de sus hombres para dejar score 63 a 55.

Y en el arranque del último cuarto, Ramiro Stehli entró enchufado, achicó la desventaja a cuatro. El nerviosismo por lo que estaba en juego fue en aumento. La visita tomó la ventaja a falta de 3'38" con un 66 a 63. Pero en un momento crítico Villa San Martín metió un golazo de gran ejecución colectiva para recuperar la ventaja y así luego sentenciarlo desde la línea. Llegó el final del partido y la victoria fue para Villa San Martín por 74 a 72 gracias a una impecable defensa en la última bola.