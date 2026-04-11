La Liga Formativa en marcha

La Liga Formativa de Fútbol Infantil Femenino se pone en marcha y viene trabajando desde el año 2021 con gran convocatoria. El torneo dará inicio hoy con encuentros amistosos de preparación y nivelación. Cabe mencionar que la inauguración oficial de la Liga Formativa se realizará el próximo sábado 18 del corriente.

Está destinada a niñas de entre 6 y 14 años de edad de toda la provincia y se llevará a cabo en el predio "Brochita" ubicado en el barrio Alto Comedero, de 9 a 12.30.

La participación es libre, es decir que pueden asistir diversos clubes, escuelas, particulares, centros vecinales, entre otras entidades e instrucciones.

Los interesados que deseen participar de la Liga Formativa de Fútbol Infantil Femenino pueden comunicarse al 388-4413078 (profesor Diego).

"Desde ya, quedan invitadas todas las instituciones de fútbol infantil femenino que quieran sumarse a nuestra Liga que es totalmente gratuita y es un espacio sumamente organizado y con todos los cuidados para todos los presentes", expresó Diego, profesor y organizador de Liga Formativa de Fútbol Infantil Femenino.

El objetivo principal es seguir incentivando y promoviendo el fútbol infantil femenino debido a que el año pasado formaron un plantel sumamente interesante e importante que los representó en el Torneo Provincial que desarrolló la Secretaria de Deportes en conjunto con la Liga Jujeña.

Hasta el momento, los clubes y escuelas que confirmaron su asistencia son Club "Comercio", Club "Zapla" (Palpalá); Club "Gorriti"; Club "Rivadavia" (El Carmen); Club "Reyes", Club "Luján"; Escuela "Halcones" (Palpalá); Escuela "Titanes"; Escuela "Loba Junior"; Escuela "La 14"; Escuela "Malvinas", Escuela "Pumas" (Monterrico) y Escuela "Soy Jujeño".