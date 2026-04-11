Comienza a vivirse la temporada "tuerca"

Mañana se levanta el telón de la temporada 2026 de El Carmen Motors Club. La cita a partir de las 8 es en el circuito "Víctor Hugo Brils" ubicado al lado del dique La Ciénaga en todas las categorías con homenaje a Hugo Alarcón y Martín Subirats.

Vuelve el rugir de motores en las categorías Fiat 600, 1100, gran turismo estándar y las cafeteras, por lo que se espera tener un parque de más de 45 autos entre todas las divisionales surcando el circuito carmense.

La temporada tendrá el nombre de Martín Subirats, el Apertura, mientras que la Copa de Oro se denominará Hugo Alarcón, recordando a dos amantes del automovilismo que hace poco fallecieron y que dejaron una huella en su paso.

Pero no solamente por ese carisma o la pasión que tenían con el deporte "tuerca", sino por su hombría de bien, y todos quienes forman parte del automovilismo, tanto jujeño como salteño, porque eran reconocidos en las dos provincias, se lo hicieron saber en vida.

"Muy contentos de poner en marcha la temporada, esperamos que sea un año exitoso, vamos a tener como siempre un buen parque de autos entre todas las categorías", destacó ante El Tribuno de Jujuy Mauricio Ayala.

En cuanto a la modalidad de disputa del torneo, el presidente de El Carmen Motors Club dijo que "se desarrollarán ocho fechas en total, cuatro del Apertura y cuatro de la Copa de Oro para allí determinar el campeón de la temporada 2026".

En cuanto al programa de actividades para mañana, se recordó que a las 8 habilitan parque cerrado hasta las 9, luego habrá pruebas libres y a las 10 las clasificaciones. A las 12 reunión de pilotos y luego la primera serie de cada una de las categorías.

"El circuito está al ciento por ciento, en óptimas condiciones producto del importante trabajo que se viene realizando para que aguante toda la fecha, además en el predio los espectadores pueden venir temprano, tienen todas las comodidades para pasar en familia, al aire libre y disfrutando del automovilismo, comer un asado o compartiendo", finalizó Ayala.