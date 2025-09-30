Zapla vs Talleres juegan un amistoso nocturno

En plena preparación para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur, Altos Hornos Zapla mañana jugará su tercer partido amistoso frente a Atlético Talleres de Perico en un enfrentamiento que será ida y vuelta con la presencia de público local en cada sede. Primero será en Palpalá en el estadio "Emilio Fabrizzi" a partir de las 21 y el domingo a las 17 en el "Plinio Zabala", ambos choque consensuados entre las dirigencias se concretan con el fin de exhibir las caras nuevas en sus respectivos planteles pero también de recaudar fondos para afrontar la competencia que organiza el Consejo Federal de AFA que es totalmente deficitaria.

En realidad será ida y vuelta, primero en Palpalá y en Perico se espera que el domingo sea por la tarde en estadio "Plinio Zabala".

El precio de las entradas generales se fijó para los dos partidos en $8.000 (mayores, damas y jubilados) y los niños de hasta 12 años ingresarán gratis. El "merengue" de Facundo Zamarián en su mayoría son todos refuerzos, solo unos cuentos sobrevivientes quedaron como es el caso de Durán, Ávila, Marcial, Pascuttini y Condorí, también quedó un selectivo del Sub 19. Por su parte, el "expreso" de Ismael Rodríguez mantuvo gran parte de la base de Liga Jujeña y logró el regreso de varios jugadores que ya tuvieron experiencia en el club y otras incorporaciones más.

En tanto que desde el Departamento de Prensa del Club Zapla se confirmó que la acreditación para los medios de comunicación que deseen realizar la cobertura periodística culmina hoy a las 14, la misma comenzó el pasado domingo, sabiendo que la misma es exclusivamente mediante formulario online (https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeaBfQBfh.../viewform...). Por ese motivo se solicita respetar estrictamente el horario de acreditación. Y se informó que no se acreditará a ningún medio fuera de término.

Además cada acreditado recibirá un chaleco identificatorio, que deberá ser devuelto al finalizar el encuentro. De la misma forma se agradece la comprensión y el trabajo conjunto de todos los medios para garantizar un correcto desarrollo. Así también se aclaró que el ingreso al campo de juego será únicamente para fotógrafos acreditados. El pupitre y las cabinas de transmisión serán habilitadas.