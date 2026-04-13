Desbarrancó durante una caminata y falleció

Un lamentable episodio se registró en Termas de Reyes, donde una mujer murió tras caer desde seis metros de altura mientras realizaba una caminata.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar el pasado sábado alrededor de las 8.50 en el área conocido como "Los Cañones" del mencionado sector de la capital provincial.

Fue en esas circunstancias que una mujer de 37 años escalaba el sector, cuando perdió el control, cayó desde aproximadamente seis metros de altura y golpeó pesadamente contra un paredón, quedando en estado inconsciencia.

De manera inmediata personal del Same y efectivos policiales de la Seccional 34° se constituyeron en el lugar, tras un llamado telefónico que alertaba sobre la situación.

Sin embargo, al momento de la intervención de los paramédicos, la mujer carecía de signos vitales. Luego, la Policía identificó a la víctima como Claudia Haydee Vega, domiciliada en la ciudad de El Carmen.

Los efectivos policiales se entrevistaron con un hombre y una mujer, que se encontraban en estado de shock, quienes relataron que escalaban "Los Cañones" junto a la víctima y que en un momento determinado, por causas que aún se desconocen, la misma perdió el equilibrio y cayó.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los uniformados de la Seccional 34°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.