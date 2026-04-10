Crimen de Fernando Reyes: Declararon culpables a los acusados

Un jurado popular declaró culpable a los tres acusados por el crimen del jujeño Fernando Reyes, ocurrido en diciembre del 2022 en la localidad catamarqueña de La Ciénaga. El martes de la próxima semana se realizará una audiencia de cesura, donde fijaran el monto de las penas.

Danna Estrella Martínez, expareja de Reyes y también jujeña, fue hallada culpable del delito de "homicidio doblemente agravado por existir una relación de pareja previa y haber sido cometido con alevosía, en calidad de coautora". Mientras que Simón Alcides Toranzo por el delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, en calidad de coautor".

María del Valle Villagra, en tanto, fue declarada culpable por "encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave, en calidad de autora".

Si bien los tres acusados también estaba imputados por la "premeditación de dos o más personas" en el homicidio, dicho agravante fue excluido por el jurado popular.

Hay que recordar que el juicio por jurados comenzó el pasado martes en la biblioteca Popular "Obispo Esquiu" de la ciudad de Belén. Allí, hoy desde las 9, se concretaron los alegatos de clausura del fiscal, al que le siguió la querella y luego, fue el turno de los defensores. Tras una extensa jornada judicial, pasada las 21, el jurado popular dio a conocer su veredicto.

El próximo martes a las 9, en la ciudad capital de Catamarca, tendrá lugar una audiencia de cesura en la que el juez directo Fernando Esteban determinará el monto de la pena para los enjuiciados.

El caso

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, el hecho ocurrió entre el 3 y el 4 de diciembre de 2022. Reyes había acordado encontrarse con Martínez y Villagra para asistir a un baile en el Club San Roque, en La Ciénaga.

En el trayecto, siempre según la acusación, las mujeres habrían convencido a la víctima de tomar un camino alternativo cercano a la ruta nacional N°40. En ese lugar, Toranzo se encontraba aguardando. La Fiscalía sostuvo que, al encontrarse, el acusado atacó a Reyes con una piedra que impactó en su cabeza. Luego se produjo un forcejeo, en el que Martínez habría colaborado golpeándolo con un objeto. Finalmente, y de acuerdo con la reconstrucción fiscal, cuando la víctima se encontraba reducida, fue atacada nuevamente con una piedra de gran tamaño, lo que le habría provocado la muerte.

