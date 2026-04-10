Misión Artemis II: la Tierra se ve cada vez más grande a menos de una hora de la llegada al planeta

La cápsula Orión iniciará su reingreso a la atmósfera terrestre a una altitud de 121.920 metros, preparada para soportar temperaturas de hasta 2.760 grados Celsius y velocidades que superan los 40.000 kilómetros por hora.

El astronauta Victor Glover, uno de los cuatro integrantes de Artemis II, afirmó que el regreso a la Tierra “ha estado rondando su mente desde el día en que fue seleccionado” para la expedición. El equipo enfrenta una mezcla de desafío técnico y emoción contenida en las horas previas a la maniobra más crítica: el amerizaje frente a la costa de California.

Durante la fase final del descenso, los astronautas atraviesan una combinación de tensión técnica y esfuerzo psicológico. El entrenamiento intensivo y la coordinación con el equipo de rescate resultan fundamentales para afrontar temperaturas extremas, un periodo de incomunicación y la incertidumbre de un tramo considerado el más peligroso antes de ser extraídos y sometidos a una evaluación médica tras el retorno.

Glover describe el reingreso como “montar una bola de fuego a través de la atmósfera”, una expresión que refleja la intensidad de la experiencia cuando la nave inicia su caída desde más de 120.000 metros y el escudo térmico alcanza temperaturas extremas. Para el astronauta, estos momentos previos a la secuencia de reentrada son los más esperados y exigentes para cualquier miembro de una misión de este tipo.

La NASA describe el tramo final del viaje de Artemis II como el “período de apagón planificado de seis minutos”, una ventana de silencio total que comienza cuando Orión entra en contacto con las capas más densas de la atmósfera a una altitud de 121.920 metros (400.000 pies).

La cápsula se precipita a una velocidad suficiente para cruzar de Nueva York a Tokio en menos de 20 minutos. Su objetivo es amerizar frente a las costas de San Diego, California, y culminar así un viaje de 1.118.624 kilómetros (695.000 millas) por el espacio.

La cápsula Orión de la misión Artemis II descenderá este viernes 10 de abril de 2026 a las 20:07 hora del Este (19:07 de México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador; 20:07 de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia; 21:07 de Argentina, Brasil y Chile. Serán las 00.07 GMT del sábado 11 de abril y 02.07 de España),