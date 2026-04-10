Pavimentarán importante avenida quiaqueña

La comuna de La Quiaca, con esta obra, busca optimizar la circulación, conectividad y seguridad vial en la zona, marcando un avance en infraestructura. El anuncio fue realizado por el intendente Dante Velázquez; la ejecución contempla 3.900 metros cuadrados de asfalto sobre avenida León Gieco, nueva iluminación y la recuperación de espacios públicos.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el mandatario quiaqueño dijo: "Lo que durante años fue definido por los vecinos como la avenida de la desidia y la postergación, finalmente verá el progreso", sostuvo. En ese marco, señaló que la avenida León Gieco es un sector estratégico que conecta a la Escuela Primaria N° 463 Jesús Olmedo y sirve de corredor principal para el transporte urbano de pasajeros.

También hizo hincapié en que gestiones anteriores recibieron los fondos nacionales y fueron devueltos, a pesar de estar destinados a esta obra. "Alguien no entendió que los fondos son para el progreso de La Quiaca y no para beneficio personal. Los trabajos comenzarán desde este jueves, y estimamos que a fin de mes podremos entregar la obra a los vecinos", explicó.

Por su parte, Emanuel Churquina, secretario de Obras Públicas, detalló que la pavimentación será de 3.900 metros cuadrados de asfalto en frío. Se mejorará la iluminación con el recambio total de luminarias para mayor seguridad. Además, habrá otras obras complementarias, como la construcción de cordón cuneta y corrección de badenes, junto a la recuperación de espacios públicos con la intervención en predios aledaños para crear un polideportivo de uso múltiple.

De esta manera, la comuna quiaqueña ejecutará un proyecto ambicioso que promete mejorar la transitabilidad en una importante arteria que separa los populosos barrios de Ruta 5 con el centro local. En cuanto a la importancia de la obra, Velázquez señaló que “es una obra muy anhelada, necesaria y fundamental para nuestra ciudad y la zona, porque es la primera etapa del enlace con otros sectores barriales y permitirá ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial".

Por último manifestó: "Les pido a los vecinos de este sector paciencia; tenemos que trabajar en la nivelación del suelo y otros trabajos complementarios. Ya estaremos informando sobre el desvío hacia otras calles. Los impuestos del contribuyente se vuelcan en obras concretas", finalizó.