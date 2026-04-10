El método de una astronauta para beber agua en órbita

En medio de la misión Artemis II, una astronauta protagonizó un video viral desde la Estación Espacial Internacional al interactuar con agua en microgravedad. Las imágenes captaron la atención de millones de usuarios.

En las imágenes que circularon en redes, la protagonista lanza pequeñas esferas de agua y las atrapa con la boca, como si participara en un concurso de talentos. Aunque muchas personas se sintieron tentadas a probar algo parecido en sus cocinas, conviene aclarar: en el espacio, la hidratación tiene reglas muy distintas y no se trata de lanzar gotas al aire para cazarlas en estado de ingravidez.

El video arranca risas y algún “yo también quiero”, pero detrás de la escena hay una realidad de procedimientos y controles técnicos. Los juegos con agua pueden llamar la atención, pero en la Estación Espacial Internacional beber agua corresponde más a la ciencia aplicada que a la destreza.

Beber agua en la Estación Espacial Internacional

En la vida cotidiana de la Estación Espacial Internacional, la hidratación obedece a cuestiones científicas. Los astronautas no pueden usar vasos ni botellas tradicionales, ya que el agua flota y podría terminar donde no corresponde. Por esa razón, la NASA diseñó bolsas flexibles con pajillas provistas de válvulas.

La hidratación en la Estación Espacial Internacional requiere bolsas con pajillas especiales debido a las condiciones de microgravedad. (NASA)

Según la autoridad del Centro Espacial Johnson de la NASA, “el agua es almacenada en bolsas especiales y los astronautas la beben a través de boquillas con válvulas de retención que impiden que el contenido se derrame o flote en la cabina”. Así, cada sorbo está estrictamente controlado y lejos de los paneles electrónicos.

De vez en cuando surgen experimentos y prototipos, como los vasos de gravedad cero, que utilizan la tensión superficial del agua y la acción capilar para acercar el líquido a la boca. Sin embargo, estos dispositivos aún son rarezas tecnológicas y no han reemplazado el método clásico de las bolsas con pajilla.

¿Por qué no lanzar gotas de agua al aire para beber?

La razón principal es la seguridad: el agua suelta podría flotar hacia un circuito, un filtro de aire o incluso a las vías respiratorias de los tripulantes. La NASA advierte: “la tripulación no bebe agua lanzando esferas al aire, sino utilizando los sistemas de bolsas y pajillas especialmente diseñados para la microgravedad”.

La NASA utiliza bolsas flexibles con válvulas de retención para asegurar que el agua no se derrame ni se disperse dentro de la Estación Espacial Internacional. (NASA)

Estos juegos solo ocurren en contextos muy controlados, habitualmente como parte de experimentos o demostraciones educativas. Si un líquido se escapa del control en la EEI, puede generar daños costosos, o poner en riesgo la salud de los astronautas.