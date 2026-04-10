Dos condenados por venta de drogas

En el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, la Justicia condenó a Francisco Antonio Castro y a Lindaura Carolina Romero por hechos ocurridos en la localidad de Fraile Pintado, en el departamento Ledesma.

El Tribunal los halló penalmente responsables del delito imputado y dispuso para Castro una pena de 4 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, Romero fue condenada a 4 años de prisión, también de ejecución efectiva.

Los jueces ordenaron el inmediato traslado de Castro al Servicio Penitenciario provincial. Por su parte, Romero continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme, aunque deberá cumplir estrictas medidas de conducta.

Entre las obligaciones impuestas, la mujer deberá mantener el domicilio fijado en la causa, someterse al control de la Oficina de Control de Medidas de Coerción, presentarse cada 10 días en la Seccional Nº 40 de Fraile Pintado, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol, no portar armas y no salir de la provincia de Jujuy. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación de su libertad.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Sergio González, quien presidió el trámite, junto a Liliana Pellegrini y Juan Cabezas Hametti, con la asistencia del procurador Augusto Ezequiel Ruiz Díaz.

Los hechos

Según la acusación fiscal, el hecho se registró el 8 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:40, cuando Castro y Romero se presentaron en la Seccional Nº 40 de Fraile Pintado.

En ese contexto, el hombre debía realizar un trámite personal, pero ambos comenzaron a mostrarse agresivos, lo que motivó la intervención del personal policial. Tras ser reducidos, los efectivos constataron que llevaban entre sus pertenencias sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína (pasta base) y cannabis sativa, fraccionadas en múltiples envoltorios destinados a la venta.

Posteriormente, en un allanamiento realizado en el domicilio de los acusados, se secuestraron distintos elementos vinculados a la actividad ilícita.

El juicio

Las audiencias se llevaron a cabo en la Sala de la Oficina de Gestión Judicial del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy y finalizaron el pasado martes 7 de abril.

La acusación estuvo a cargo del agente fiscal Matías Mora García, del Ministerio Público de la Acusación con competencia en narcomenudeo, quien impulsó la investigación y sostuvo la imputación durante el proceso.

Por su parte, los imputados fueron asistidos por los defensores públicos penales Lino Fernández Montini y Lina Valeria Cortez, integrantes del Ministerio Público de la Defensa.