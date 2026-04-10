Los fiscales del caso Ángel confirmaron que sospechan de la madre y su pareja: “Se investiga un posible homicidio"

Los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal señalaron hoy que la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, “se investiga un posible homicidio” aunque “no se descarta ninguna hipótesis”, y revelaron que "la madre y la pareja son sospechosos".

“No están imputados en la causa”, afirmaron los funcionarios judiciales durante la conferencia de prensa realizada este mediodía en la provincia de Chubut.

Oribones resaltó que hasta el momento no se determinaron las causas de muerte, por lo que se esperan los resultados de los estudios histopatológicos.

“No tenemos todavía una mecánica de cómo ha ocurrido”, indicó Olazábal, al tiempo que “aparentemente las lesiones en el cráneo” de la víctima “son recientes” y "no se detectaron heridas en otras partes del cuerpo".

La carátula del caso es “muerte dudosa potencialmente ilícita”, agregaron los fiscales, a raíz de que todavía no se constató si el hecho se trató de un homicidio doloso o un "abandono de persona seguido de muerte".

Además, la madre y su novio se encuentran representados por un defensor oficial y están a disposición de la Fiscalía.