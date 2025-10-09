Detienen a un hombre con serios antecedentes penales

Los efectivos policiales detuvieron a un hombre de 31 años apodado "Piki", a quien se le responsabiliza de ser el presunto autor de varios hechos de robo en el barrio Belgrano de la capital jujeña.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el inculpado "Piki" había sido detenido el lunes pasado junto a un cómplice, luego de haber ingresado a una vivienda en construcción y robar distintos elementos.

Los efectivos de la Seccional 44º del barrio San Martín, iniciaron la investigación y luego de remitir las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, cayeron en cuenta que el sospecho fue reconocido como presunto autor de un robo de un celular empleando un arma blanca y agresión, en un hecho ocurrido el domingo pasado. También días atrás, habría protagonizado el robo a una anciana de 80 años, cuando irrumpió en su domicilio y con golpes sustrajo joyas y otros elementos que fueron recuperados, en esa ocasión fue puesto a disposición de la Justicia, como así también tuvo a otras víctimas en hechos previos.

El operativo se efectuó en un inmueble de la Calle Juanita Moro, donde se incautaron los elementos que van a ser incorporados como pruebas.

El segundo detenido, registra medidas restrictivas y suspención de juicio a prueba y también quedó a disposición de la Justicia.

Debido a la gravedad de los antecedentes y las múltiples denuncias que pesaban en su contra, el sujeto de 31 años fue trasladado directamente a la Unidad Penal del barrio Gorriti.