Festividad por la Virgen de Punta Corral en Tumbaya

El próximo 20 en Tumbaya y en el santuario de la patrona iniciará la novena por la Virgen de Copacabana de Punta Corral que el 29 descenderá al pueblo. La celebración religiosa se realizará con el lema Jóvenes, con María, seamos artesanos de la paz, organizada por la parroquia, la Comisión de devotos y la Asociación de peregrinos.

A las 19 comenzará la oración religiosa en la iglesia del pueblo y en la capilla de Punta Corral, el 21 a las 15 y 18 en Punta Corral se oficiará la misa del peregrino, y al día siguiente serán a las 9 y 17. El 25 ascenderán a Punta Corral los servidores partiendo desde la iglesia, a las 9.30 en el pueblo se bendecirá al personal encargado del Operativo Punta Corral, y a las 19 se oficiará la misa de apertura en Punta Corral.

El 26 en Punta Corral a las 10 y 17 se oficiará la misa de los peregrinos, a las 19.30 continuará el novenario y a las 20 habrá misa en el oratorio rezando por los servidores, público y personal de la parroquia. El 27 en Punta Corral a las 7.30 rezo del Santo Rosario, 12 rezo del Angelus, a las 15 Vía Crucis infantil alrededor del santuario, 17 misa pidiendo por los matrimonios, y a las 20 misa pidiendo por la Iglesia.

El 28 también en Punta Corral a las 6.30 rezo del Santo Rosario; a las 7 misa pidiendo por nuestra patria; 8 partida de la imagen al lugar de aparición (Estancia vieja); a las 9 misa por las vocaciones, por la vida sacerdotal y la vida consagrada; a las 11 misa por los peregrinos en Punta Corral y en el abra de Estancia Vieja; a las 12 rezo del Angelus y a las 13 descenso de la imagen desde Estancia Vieja al oratorio en Punta Corral.

En la tarde a las 15 misa por la Diócesis de Jujuy; a las 16 llegada de la imagen al oratorio de Punta Corral; desde las 17 misa por los sikureros; y a las 20 misa presidida por el Obispo de Jujuy, Daniel Fernández rezándose por los jóvenes y las vocaciones. El Domingo de Ramos a las 7 iniciará la peregrinación desde Punta Corral a Tumbaya; a las 8 en Tumbaya se rezará el Santo Rosario; en el pueblo a las 8.30, 11, 15 y 16.30 misa de bendición de Ramos; a las 13 celebración en el primer calvario; y a las 19.30 llegada de la imagen a Tumbaya y misa de Ramos presidida por el Obispo Daniel Fernández.

El 30 y 31 a las 17 misa por los peregrinos; el 1 de abril a las 18 misa crismal en San Salvador de Jujuy; Jueves Santo a las 20 en la iglesia institución de la eucaristía y del sacerdocio y mandamiento del amor; el Viernes Santo a las 15 celebración de la Pasión del Señor y adoración a la cruz, y a las 20 Vía Crucis por las calles del pueblo. El Sábado de Gloria a las 18 solemne vigilia pascual; y el Domingo de Pascua a las 10 misa por la comunidad de El Aguilar y a las 17 misa por los servidores de Cáritas Diocesana; del 6 al 17 y del 19 al 30 misa a las 17; el 10 a las 11.30 misa por la Comuna de Tumbaya; el 11 a las 10 misa; el 12 a las 10 misa y a las 16 bendición de la cabalgata con la Virgen e instituciones gauchas.

El 13, 14, 18, 19, 24, 25 y 26 misa a las 10; y el 18 a las 16 misa. El 1 de Mayo Día del trabajador a las 10 misa rezando por la salud y el trabajo diario; a las 11 bendición de vehículos y herramientas de trabajo; 16 misa pastoral vocacional de la Diócesis donde se rezará por las comunidades de los Valles y Puna; 17 sorteo de los bonos contribución de la Asociación de peregrinos; 19 misa por los medios de comunicación; 20 sorteo de los bonos contribución de la Comisión de devotos y 23 misa. El 2 de mayo a las 6 misa de despedida a la Virgen de Copacabana de Punta Corral; 7 partida de la sagrada imagen hacia su santuario; y a las 18 misa por la llegada de la Virgen al oratorio en Punta Corral.