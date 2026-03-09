Palpalá sigue con trabajos de mantenimiento en arroyos

La Municipalidad de Palpalá, en conjunto con la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, avanza con tareas coordinadas en la prevención de inundaciones, trabajando con maquinaria en limpieza de cauces y desagües pluviales de la ciudad. Asimismo, se implementa un plan piloto que apunta a mejorar la eficiencia de las tareas operativas y abaratar los costos asociados.

Por gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se articuló la presencia de Recursos Hídricos para trabajos preventivos de limpieza de cauces y un plan estratégico para que su mantenimiento no requiera gastos excesivos. En ese marco se avanza con un plan piloto que incluye tareas de limpieza, corrección de cauces y remoción de obstrucciones formadas por barro, ramas y residuos acumulados en puentes y alcantarillas. Estos trabajos permitieron evitar desbordes que anteriormente afectaban zonas como avenida Libertad y barrio Belgrano, a pesar de registrarse precipitaciones inesperadamente intensas durante esta temporada estival.

Desde el municipio también se solicita la colaboración de los vecinos, quienes cumplen un papel fundamental evitando arrojar basura o escombros en arroyos y canales, ya que estos residuos generan tapones que dificultan el normal drenaje del agua.

El funcionario de Recursos Hídricos, Edgardo Sosa, señaló que el trabajo realizado el año pasado y el actual permitió calcular indicadores positivos en relación entre daño evitado e inversión. “El plan, inicialmente desarrollado en Palpalá, ya se está replicando en otras localidades, luego de haber trabajado todos los escenarios posibles para prevenir inundaciones en los desagües de envergadura de la ciudad”, señaló Sosa.

“Aunque hubo lluvias extraordinarias con mucha agua en pocos minutos, no hubo desbordes como en años anteriores”, destacó Sosa. En la actualidad, se están realizando correcciones en el cauce del arroyo Las Martas, enfocándose en la remoción de tapones que se formaron debajo de puentes y alcantarillas con barro, basura y ramas, ya que estos obstáculos generan acumulación de agua e inundaciones.

MAQUINARIA EN ACCIÓN

“El objetivo es lograr que el desagüe sea autolimpiante, lo que permitiría reducir inversiones en mantenimiento en los próximos años”, explicó el funcionario. Sosa enfatizó, además, que el trabajo se desarrolla en conjunto entre el Estado provincial y la Municipalidad de Palpalá, pero resaltó que el vecino también tiene un rol fundamental: “No arrojar basura, escombros, ni ningún material a los cauces, esa modalidad no puede continuar”. En la misma línea, agregó que en algunos puntos donde se observó levantamiento del nivel del agua y salida de lámina por las calles, la causa fue precisamente la existencia de tapones formados con residuos arrojados por la población.

Abren CDI en el barrio Antártida

La Municipalidad de Palpalá hoy abrirá las puertas de un nuevo CDI en el barrio Antártida para el desarrollo de las infancias. La obra iniciada en la gestión del Gobierno nacional anterior y suspendida hace dos años por el recorte presupuestario de Javier Milei, se completa con un gran esfuerzo del municipio con sus recursos y el apoyo del Gobierno provincial.

El nuevo Centro de Desarrollo Infantil contará con equipamiento completo y continúan las inscripciones abiertas para el ciclo lectivo 2026. Los interesados podrán comunicarse al 3885121896. La obra, iniciada por gestiones del intendente Rubén Eduardo Rivarola ante el Gobierno nacional, beneficiará a niños y niñas del sector, sino a los de zonas aledañas.

Con cupos todavía disponibles, actualmente se están llevando a cabo las inscripciones para niños de 2 a 4 años. La secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social del municipio, Mariela Segovia, explicó que pese a las dificultades se logró finalizar el CDI en un esfuerzo conjunto de la municipalidad y el Gobierno provincial. “Además se adquirió todo el equipamiento necesario para brindar una mejor asistencia a la infancia local”, explicó la funcionaria.