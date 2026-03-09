18°
8M

Nutrida marcha del 8M con memoria y reclamos

Denunciaron que las mujeres son las principales afectadas con la reforma laboral del Gobierno nacional. En un documento también exigieron Justicia por todos los casos de femicidio y violencia machista.

Eugenia Sueldo
Lunes, 09 de marzo de 2026 23:31
AVENIDA URQUIZA | LA MARCHA DEL 8M SE DESPLAZÓ POR DISTINTAS CALLES DEL CENTRO CAPITALINO.

Con la nutrida presencia de jóvenes pero también el recuerdo de las 20 desaparecidas durante la última dictadura militar -por el 50º aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976- ayer se realizó la marcha del 8M en Jujuy. El colectivo feminista centró sus reclamos en la pérdida de derechos y el retroceso generado por la gestión del presidente Javier Milei, expresados en cantos, carteles y el extenso documento de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy que se leyó en el acto final.

En una irónica situación tuvieron que compartir la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, con el personal policial que se apostó sobre calle San Martín para exigir mejoras salariales. Y esa coincidencia motivó que el recorrido por el centro capitalino en el horario de salida escolar se tornara doblemente dificultoso y debieran hacer algunas adecuaciones en el momento para garantizar la circulación y seguridad de las manifestantes.

MARCANDO LÍMITES

La columna partió a las 18 con la entusiasta batucada “Feminija” y las Músicas Autoconvocadas de Jujuy. Las Mujeres Municipales del Seom prepararon una muestra y “Cultura en Alerta” presentó una intervención artística en homenaje a los desaparecidos en la provincia con la zamba “El Familiar” de la cantautora Melina Zamudio y bailarinas, en el lateral del Cabildo sobre calle Sarmiento.

Visibilizaron su lucha por las calles Belgrano, Lamadrid y San Martín, retornando a la plaza a las 19. El documento de la Multisectorial “Unidas contra las reformas esclavistas de Milei” resaltó que “las mujeres, con la reforma laboral aprobada y ya sancionada, enfrentamos mayor informalidad, salarios más bajos y mayor carga de tareas de cuidado no remuneradas, somos las principales afectadas”.

CABECERA | LA MULTISECTORIAL DE MUJERES CRITICA LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO NACIONAL.

Además destacaron el impacto por la eliminación del Ministerio de Mujeres y los recortes en programas que acompañaban a mujeres en situación de violencia o que promovían autonomía económica. “Repudiamos las políticas de crueldad y misoginia impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que buscan enterrar nuestros derechos y desmantelar los derechos conquistados”, apuntaron.

EN EL LATERAL DEL CABILDO | ZAMBA Y BAILE POR LOS DESAPARECIDOS EN JUJUY

Denunciaron ajustes y medidas en salud sexual y educación que ponen en riesgo a las mujeres, rechazaron cualquier intento de derogar la figura del femicidio y exigieron Justicia por todos los casos de femicidio y violencia machista; acompañando a la familia de Tamara Fierro. Se pronunciaron por la paz, repudiando el genocidio en la escuela de niñas de Irán e inscribiendo este 8 de marzo “en el camino de la memoria, la verdad y la justicia”. El petitorio se completó con un cerrado aplauso para reconocer a la histórica referente Nora Ferreyra fallecida en junio pasado.

