“Espero llevar ‘Ñandereko’ a Jujuy”

El cantante lírico nació en la ciudad de San Pedro de Jujuy y siente esta interpretación como un compromiso para visibilizar la historia de su pueblo y de sus ancestros. Lo acompañarán músicos y después de la presentación de la obra se hará una mesa redonda para hablar de la colonización en América por parte de Europa. Todo un desafío para el artista que hace muchos años se abrió camino en ese continente con su arte

La obra relata la extracción de estos cantos en condiciones de coerción por parte del antropólogo alemán Robert LehmannNitsche en 1905. Los cantores grabados se encontraban sometidos a trabajo forzado en la plantación azucarera La Esperanza, en la provincia de Jujuy, propiedad y administrada por industriales británicos de Rochdale, conocidos como los hermanos Leach. Lehmann-Nitsche registró los cantos en cilindros de cera y los trasladó a Berlín. “Ñandereko” está basada en estas grabaciones.

¿Qué significa “Ñandereko”?

Es el nombre de esta ópera que vamos a presentar en un estreno mundial en Manchester, basada en unos cilindros de cera que se grabaron en 1905 en San Pedro de Jujuy, realizados por el antropólogo alemán Robert Lehmann-Nitsche. Eran de voces de indígenas ava guaraníes, chorotes y wichís. “Ñandereko” significa en guaraní “nuestra forma de ser”, y esta ópera se llama así porque es la forma de ser que los indígenas de la zona del chaco jujeño ûcomo le llamo yo- expresan su relación con la naturaleza y con el medio, y también la espiritualidad de los ava guaraníes que se presenta en el Arete Guazu, los carnavales que para ellos son las celebraciones ancestrales y que no tienen nada que ver con los carnavales sino con la cosecha y la comunidad. No es una ópera en el sentido clásico, sino que es más moderna porque también incluye performance de los músicos. Empieza con una descripción de San Pedro y La Esperanza. Espero poder interpretar “Ñandereko” en Jujuy el año que viene.

¿Cómo surge la idea de llevar a escena esta ópera?

Esta ópera surge porque yo siempre quise reivindicar y visibilizar el indigenismo del Chaco Jujeño que no estaba tan visible como la parte de la Quebrada y Puna. No sé por qué no tenemos visibilidad, pero esta obra la va llevar en parte dentro de la música clásica- contemporánea. Esta obra va a poner a la música recolectada de Jujuy, a nivel internacional.

¿Cuándo se compuso esta ópera?

Esta obra se terminó de componer y la escritura en papel, en estos días, por Ramón Gorigoiti y la presentamos conmigo como única voz cantando en Machester.

Es una historia que te conmueve como sampedreño...

Sí, como sampedreño, como jujeño y como argentino, porque es una ópera contemporánea y porque por primera vez se van a poner sonidos de cantos indígenas. Vamos a usar también algunas grabaciones originales. Lamentablemente el antropólogo no les puso nombres a las personas, pero sus cantos reflejan las canciones que en San Pedro sonaban en 1905. Es una parte de Jujuy que se conoce muy poco en la misma provincia, y por lo tanto también en el mundo.

¿Cuál es la motivación y tu aporte en este proyecto?

Estoy muy contento de cantar estas canciones en guaraní y en chorote. Tengo una amiga que me está ayudando con el idioma y con la pronunciación.

¿Cómo te encontraste vos con esas grabaciones?

Yo me encontré con estas grabaciones durante la pandemia porque vi unas fotos de La Esperanza de 1905, y empecé a investigar y encontré que en el Humboldt Forum, están intactas estas grabaciones de cilindros de cera. Ahora están digitalizadas, porque estaban en CD y yo quiero que sean accesibles a todo el mundo por Youtube y sobre todo para los descendientes de estos indígenas que siguen viviendo en San Pedro y en La Esperanza.

¿Cuál es el elenco de artistas que hacen “Ñandereko”?

Mi ensamble está compuesto por el pianista Ramón Gorigoiti, compositor galardonado internacionalmente, es chileno y tiene experiencia con música indígena, que para mí es muy importante, porque hay que tener mucha accesibilidad y tratarla con respeto. Además, está un violinista, indígena de Ecuador, Isaac Andrés Espinoza Hidrobo; Sergio Terán que toca la flauta, saxo, instrumentos andinos y prehispánicos; y yo que canto con voz lírica, pero también en algunas partes, haciéndolo como lo hacen los indígenas.

Después de este estreno, ¿continuará presentándose esta obra?

Nosotros vamos a presentar “Ñandereko” este jueves y lo vamos a repetir en Berlín, en el Museo Manchester donde están estas grabaciones, el año que viene. También hay una propuesta para hacerla en Colonia, Alemania, donde estoy viviendo; y en Londres. Hemos hablado con la embajada argentina en Londres, y ellos también quieren que, a través de la embajada de Inglaterra en Argentina, se pueda hacer la obra en todo el país y sobre todo en Jujuy, invitando a los descendientes de estos indígenas para que escuchen esta música que es parte de ellos.

¿Quiénes participarán de la mesa redonda?

Va haber un debate sobre el indigenismo, donde estará presente una descendiente de los Leach. Ella se llama Lulu Leach Brown, porque también forma parte de la historia de ella y de la de Inglaterra. Vamos a discutir el papel que realmente tuvieron los colonizadores y los capitalistas europeos en Jujuy, en San pedro, y como se refleja eso en la cultura y en la música porque en esa época no nos trataban a todos como seres humanos, por un racismo institucional que sigue existiendo, pero que en esa época estaba avalado por la ciencia. Porque los antropólogos los fotografiaban y los medían, como si fueran especies diferentes de los seres humanos.

¿A qué público está destinada?

Está destinada a todo público, pero sobre todo a personas a partir de los 15 años porque hay escenas muy duras con fotografías que se muestran, donde se observa el trato a los indígenas como cosas. Esto puede afectar la sensibilidad de las personas.

Sobre la obra

“Ñandereko” combina fragmentos de cantos y otros materiales textuales para construir un relato conmovedor sobre la explotación de los pueblos indígenas de Sudamérica por parte del colonialismo europeo. El proyecto es una concepción original de Rafael Montero, fundador y director artístico del conjunto de música antigua El Parnaso Hyspano (IG: el.parnaso.hyspano.early.music) y descendiente de los pueblos cuyos cantos están representados en esta composición.

Rafael será el solista vocal y estará acompañado en escena por un ensamble especialmente seleccionado de intérpretes contemporáneos especializados. El proyecto cuenta además con el apoyo del Manchester Museum, y es financiado por el Esperanza Trust for Anthropological Research, cuyo fondo proviene de las ganancias de la plantación azucarera perteneciente a los hermanos Leach, y cuenta con el respaldo de