"Voy a bregar para que haya empresas jujeñas en la zona franca de La Quiaca"

El presidente de la Cámara Minera de la provincia, Arturo Pfister, anticipó hoy que el sector sumará este año nuevos proyectos de litio y oro en Jujuy y que "hay expectativa en 2026 de un mayor crecimiento" de la minería. Además, señaló que el rubro aporta actualmente nueve mil puestos de trabajo registrados en la provincia y aseguró que "bregará" para que en la zona franca de La Quiaca haya "empresas jujeñas".

Consultado sobre la incorporación de compañías provinciales en el proyecto comercial de la ciudad fronteriza, fue tajante: "Yo soy jujeño y peleo día a día para que lo que más se pueda quedar en Jujuy, se quede en Jujuy y sea beneficioso para todos los jujeños. Entonces, mi opinión es que todo lo que pueda quedar en Jujuy y se le dé a empresas jujeñas, bienvenido sea. Desde mi cargo, voy a bregar porque eso sea así, lo hago específicamente en materia minera, que es donde me toca actuar a mí, hago siempre lo posible para que los proveedores, los trabajadores, lo más que se pueda, aunque no pueda ser absolutamente todo, que quede en Jujuy".

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, Pfister sostuvo que es "fundamental" para el desarrollo de la minería en Jujuy que el Gobierno nacional invierta en la ruta 52, que está en muy mal estado, para que los proyectos mineros que están en la Puna puedan ser "competitivos". El empresario aclaró que se requieren inversiones "multimillonarias" y que por eso "sí o sí" tiene que estar el Estado nacional, porque es "fundamental no sólo para traer los insumos para producir, sino para sacar la producción, ya sea a través de Buenos Aires o a través de Chile".

"Se habla mucho de la minería hoy y está generando muchas expectativas en el país, pero en Jujuy ya no es una expectativa, es una realidad. En Jujuy tenemos dos proyectos de litio ya de hace unos años que se vienen consolidando y en el 2025 llegaron casi a su máxima producción, con lo cual hoy en Jujuy es una realidad, no es una expectativa. Y dentro de esa realidad, donde también contribuyó el gobierno provincial con una buena sinergia entre ambas partes, el gobierno provincial decidió jerarquizar el tema minero y por eso creó el Ministerio de Minería, con el cual se ve que también quiere, hacia adelante, potenciar esto", expresó el empresario.

El titular de la Cámara añadió que "para este año hay otros proyectos de litio, de oro y ampliaciones de algunos que ya están en funcionamiento, de plata y de plomo, con lo cual hay expectativas en 2026 de un mayor crecimiento para la minería en Jujuy".



Al hacer referencia a la cantidad de empleos que genera el sector, Pfister expresó que "la minería en Jujuy, en forma directa, tiene actualmente 3.000 puestos de trabajo, pero en forma indirecta son otros 6.000 puestos más, con lo cual hay en total 9.000 puestos de trabajo en blanco que aportan al sistema y que están dentro de la estructura, impositiva y previsional del país".

Interrogado sobre la situación de los trabajadores jujeños, explicó que "por suerte", todas las mineras que están en proyectos y explotación en Jujuy tienen la política de contratar mano de obra jujeña pero hay que tener en cuenta que la minería necesita mano de obra calificada. "Entonces, todos los programas de capacitación realizados por la nación, la provincia y las universidades son muy buenos para poder insertar esta mano de obra jujeña a la actividad que se realiza en la provincia de Jujuy. Por supuesto, hablamos de mano de obra calificada y hay que prepararla y todo lo que sea necesario para ello bienvenido sea, para que esta mano de obra quede acá en Jujuy", agregó.

En medio del debate por la reforma a la ley de Glaciares que se viene dando en la Cámara de Diputados de la Nación, Pfister manifestó que "en Jujuy hay zonas periglaciares", pero que es "ínfima" la superficie cubierta por esas periglaciares, con cual el impacto concreto en la provincia de Jujuy "es casi nulo". Pese a eso, indicó que la Cámara Minera está "a favor de la reforma de la ley de glaciares ya que los glaciares técnicamente están protegidos y eso no se modifica de la ley". "Esta modificación viene a realizar una aclaración técnica de lo que es el ambiente periglaciar, donde no todo ambiente periglaciar constituye una reserva estratégica de recursos hídricos, que eso es lo que específicamente protege la ley. Entonces, con muy buen tino, la reforma le otorga facultades a las provincias, que son las dueñas de los recursos naturales, para que puedan clarificar o decidir con estudios técnicos cuáles de estas zonas periglaciares constituyen una reserva estratégica de recursos hídricos", aclaró.

El empresario consideró que el desarrollo se puede hacer de manera sostenible, porque si no hay desarrollo, tampoco hay sostenibilidad. Entonces, "hay que compatibilizar estos dos conceptos, el desarrollo y lo sostenible, donde está la protección del ambiente".

Para finalizar, Pfister destacó la Convención Minera de Toronto ya que se pudo mostrar allí "todo el potencial de jujuy" en este sector. Estos eventos están buenos porque así es como después vienen las inversiones a Jujuy, y que tanta falta están haciendo hoy en la Argentina".