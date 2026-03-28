Estudiantes denunciaron impedimentos para cursar

Estudiantes pertenecientes al IES N° 4 "Raúl Scalabrini Ortiz" convocaron a una sentada en la Ciudad de las Artes, en rechazo al cobro y exigencia de obligatoriedad del pago de 50 mil pesos denominado "Fondo de ayuda" para acceder a las carreras, que condicionaría su derecho a estudiar.

Esta situación dejo a más de 200 estudiantes con gran molestia e incertidumbre, ya que creen que si bien el pago se encuentra en la normativa de la institución, la misma debería ser optativa, y no eliminatoria. Alumnos de la institución manifestaron que quienes no realicen dicho pago no pueden cursar materias, solicitar certificados, ni realizar ningún trámite burocrático en la institución, por lo tanto perderían el año lectivo y la currícula actual.

Cabe destacar que la Ley de Educación Superior N° 24.521 de Argentina, modificada en 2015, garantiza la gratuidad de los estudios superiores en instituciones estatales, prohibiendo el cobro de aranceles, tasas o tarifas directas o indirectas.

Ante dicha contradicción, estudiantes se organizaron para realizar una sentada en la Ciudad de las Artes en Ciudad Cultural el lunes 30 de abril a las 17, donde también habrá un cartelazo para exigir el derecho del acceso a la educación gratuita en el Nivel Superior.

En simultáneo a la convocatoria, alumnos también están realizando un petitorio, para que el Ministerio de Educación intervenga en el manejo la dicha institución. Entre los reclamos de alumnos y exalumnos se destacan denuncias por supuestos malos manejos, perdida de documentación y problemáticas que van desde instalaciones en malas condiciones hasta la demora de más de 5 años por un titulo superior.

Finalmente, los damnificados reflexionaron sobre la preocupante situación, asegurando que los estudiantes ajustan sus gastos para poder cumplimentar con los requisitos y el pago obligatorio, pero son muchos los compañeros que ven cada vez más limitada la permanencia y la culminación de sus estudios superiores en una institucional estatal de la provincia de Jujuy.