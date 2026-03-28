Aún es baja la detección temprana del cáncer de útero

El pasado 26 fue el Día Mundial del Cáncer de cuello uterino, la concientización sobre la salud ginecológica vuelve a instalarse la importancia de la prevención en torno al Virus del Papiloma Humano (VPH). En Jujuy, donde la cobertura de controles sigue siendo baja, la oncóloga Ana Carolina Ituarte advirtió que el cáncer de cuello uterino mantiene alta incidencia y que la detección precoz aún no alcanza a la mayoría de las mujeres, por lo que es clave reforzar prevención y acceso a estudios.

En Argentina, cada año más de 4.500 mujeres reciben un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, una enfermedad estrechamente vinculada al virus del papiloma humano. Se estima que cerca del 80% de la población sexualmente activa contraerá este virus en algún momento de su vida, por lo que a nivel global, el VPH es responsable de aproximadamente del 4,5% de todos los cánceres, con unos 630.000 nuevos casos anuales en el mundo.

Consultada sobre este escenario, la oncóloga jujeña Ana Carolina Ituarte, del hospital "San Roque", explicó que existe una tendencia mundial al aumento de los casos de cáncer. "Hay una tendencia mundial al aumento de la incidencia de cáncer en general. Se cree que hay ciertos cambios de hábitos, la exposición solar y los hábitos tóxicos que se relacionan con este incremento", afirmó.

Pese a este panorama, la especialista destacó que existen motivos para el optimismo. "El mensaje más importante que se puede dar hoy a la comunidad es de esperanza, porque estos tumores permiten ser diagnosticados en etapas muy tempranas y eso posibilita un alto índice de curación", dijo.

En el cáncer de cuello uterino, la detección precoz es fundamental por lo que el acceso a estudios preventivos como el Papanicolau y el test de VPH permite identificar lesiones antes de que evolucionen a un cuadro maligno. "Esto nos permite detectar lesiones pretumorales y tratarlas antes de que se conviertan en cáncer, o bien diagnosticar la enfermedad en etapas muy precoces, con índices de curación por arriba del 90%", precisó.

Destacó además la importancia de la vacunación contra el VPH, incluida en el calendario obligatorio y destinada a niñas y varones a partir de los 11 años. La vacuna, gratuita en centros de salud, es una herramienta clave para prevenir el desarrollo de este tipo de cáncer sin embargo, advirtió que aún persisten dificultades en la cobertura.

"Para que un método de detección precoz sea efectivo, debe alcanzar al menos al 80% de la población, y actualmente en Argentina solo llegamos a un 20%. Algo está pasando", reconoció, en una autocrítica al sistema de salud.

Consideró fundamental reforzar las estrategias de acceso y difusión. Sucede que muchas mujeres todavía no realizan controles ginecológicos de manera periódica, ya sea por desconocimiento, barreras culturales o dificultades para acceder al sistema sanitario. "Lamentablemente, el cáncer de cuello de útero cuando da síntomas suele ser tardío y avanzado. Entonces la clave es consultar aun cuando no hay molestias", dijo.

El test de VPH, disponible en Jujuy, es una alternativa complementaria al Papanicolau y está disponible inclusive mediante autónoma, lo que facilita el acceso en contextos donde el sistema de salud no llega con regularidad. "Nos permite detectar si una mujer tiene una infección crónica por VPH y hacer un seguimiento más cercano, diferenciando poblaciones de riesgo", explicó la oncóloga.

Otro de los puntos críticos detallados por la especialista es la baja adherencia a la vacunación difundida a nivel nacional. "Falta concientización. Muchas personas inician el esquema pero no lo completan. Incluso ahora, con una sola dosis recomendada, no estamos alcanzando los niveles necesarios", dijo y en ese sentido entiende que es clave fortalecer campañas en escuelas y ampliar la cobertura en zonas rurales.

Estimó que la prevención también implica la educación sexual y el uso de métodos de barrera. "La adolescencia es una etapa de transgresión, pero es clave trabajar en la concientización para evitar el contagio del virus", sostuvo Ituarte, quien destacó la importancia de llegar a este grupo etario con información clara y accesible.

ANA CAROLINA ITUARTE

Asimismo, recordó que el VPH no solo afecta a las mujeres. Los varones pueden ser portadores y transmisores del virus sin presentar síntomas. "Es imposible para un varón saber que tiene VPH y, sin embargo, puede contagiar. Por eso la vacunación y la prevención son responsabilidad de todos", enfatizó.

Además, la oncóloga insistió en un mensaje contundente, "ninguna mujer debería morir de cáncer de cuello de útero". La afirmación resume el desafío pendiente, transformar el conocimiento disponible en políticas efectivas y prácticas sostenidas de cuidado.

La desinformación y acceso

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Se estima que 8 de cada 10 personas sexualmente activas lo contraerán en algún momento de su vida. Aunque en la mayoría de los casos el organismo lo elimina de forma espontánea, algunas variantes pueden persistir y evolucionar hacia el cáncer de cuello uterino.

A pesar de ser una enfermedad prevenible y tratable en sus estadios iniciales,el cáncer de cuello de útero continúa representando un problema de salud pública en América Latina. En Argentina, se diagnostican aproximadamente 4.700 casos y cerca de 2.500 mujeres mueren cada año por esta causa.

Se entiende que la desinformación y las dificultades de acceso a controles preventivos siguen siendo factores clave en su alta incidencia. En Jujuy, el cáncer de cuello uterino registró 629 casos, según el Registro Institucional de Tumores de Argentina (Rita) del hospital “Pablo Soria”, en el período 2013-2023, para ambos sexos. Si bien la provincia logró avances en la detección de lesiones precursoras y redujo la mortalidad mediante testeos de HPV y Papanicolaou, aún se busca mejorar la captación de pacientes para garantizar un acceso más rápido al tratamiento.

Piden firmas para impulsar agenda

Por el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, una red integrada por más de 160 organizaciones lanzó una petición para que Argentina avance en la implementación de un Plan Nacional de Control del Cáncer con enfoque federal. Se busca garantizar el acceso equitativo a la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento en todo el país Impulsada por Unidos x el Cáncer, la propuesta surge ante un escenario preocupante, en el país se registran más de 130.000 nuevos casos anuales y se prevé un aumento del 30 % en las próximas décadas si no se fortalecen las políticas públicas.

A nivel global, el cáncer de cuello uterino sigue siendo uno de los más frecuentes, sobre todo en contextos de desigualdad en el acceso a la salud. Advierten que la fragmentación del sistema sanitario genera demoras, barreras administrativas y profundas inequidades entre provincias. Destacan la necesidad de una estrategia integral que articule prevención, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos. La petición propone una hoja de ruta nacional que incluya un registro unificado de pacientes, acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos, información clara y continuidad en los cuidados.

Además, convoca a acompañar la iniciativa para impulsar políticas que permitan reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer. Por ello convocan a ciudadanos, pacientes, familiares y profesionales de la salud a sumar su apoyo para impulsar una agenda pública que permita mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos en todo el país. Pueden firmar en: https://www.change.org/Plan Cancer