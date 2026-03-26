Audiencia para conocer el avance de la investigación

La investigación por la muerte de Fabián Ochoa hoy va a tener una instancia que puede ser clave debido a la audiencia virtual desde las 11. En la misma se van a conocer los avances en las tareas de pesquisa por lo ocurrido el pasado 22 de febrero en una casa del barrio El Chingo de la capital jujeña.

Cabe recordar, que se trata de un hecho que públicamente no se conocía hasta que El Tribuno de Jujuy publicó el pasado lunes la nota titulada "Queremos que se sepa de qué falleció, no está el arma", en donde se entrevistó en exclusiva a Paola Ochoa, hermana de quien perdió la vida.

La investigación transita por un gran hermetismo, incluido hacia la familia Ochoa. Es más, desde el mencionado artículo, comenzaron a aparecer algunos datos que se desconocían. Uno de ellos es el referido al supuesto elemento cortante que terminó con la vida del fallecido, aunque se debe desentrañar si fue una herida auto infligida o producida por un tercero.

No obstante, se aguarda que en esta jornada se dé a conocer el resultado de la autopsia practicada a Ochoa días después de su deceso para conocer las causales de muerte. Cabe recordar que según fuentes cercanas a la investigación, esa intervención fue solicitada por el médico de la División de Medicina Legal de la Policía debido a lo que deparó el examen cadavérico.

En ese contexto, de acuerdo a las mismas fuentes, el cuerpo del joven de 31 años presentaba una herida de 30 centímetros en la cara anterior del cuello y otra de 10 cm en el borde inferior en el lado derecho del maxilar inferior. También poseía un hematoma de 6 cm en el dorso de la mano derecha. Además en el cadáver había otros hematomas en los dedos tercero, cuarto y quinto de la misma mano y una excoriación de un centímetro en el dorso del tercer dedo de la mano izquierda.

Por otro lado, las mismas fuentes le confiaron a este medio de comunicación, el secuestro de los teléfonos celulares tanto de la expareja de Fabián Ochoa, quien reside en el escenario del hecho, como de los familiares de ella, los cuales deberán ser peritados en búsqueda de pruebas para la investigación en curso que, al cierre de esta edición, no tenía imputados aun. No obstante, desde hoy la causa podría cambiar y tener los primeros nombres.

Otra investigación

Al mismo tiempo, la fiscal María Emilia Curten Haquim está investigando un hecho de violencia de género que habría sucedido en los momentos previos a la muerte de Fabián Ochoa. Se hace necesario recordar que la expareja del joven, una mujer de 28 años, contaba con heridas cortantes en el cuello y pómulo izquierdo, hematomas en el rostro y el labio superior hinchado, según se desprende del informe médico legal.

Por esa razón, la titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar, dispuso una reinspección en la vivienda de la calle Lagunilla del Farallón el pasado 25 de febrero, tres días después de lo acontecido.

Allí, trabajó el personal de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación (MPA. De esta manera, se recolectó una serie de elementos, nueve en total, con el fin de ser analizados en búsqueda de pruebas para la causa.

La continuidad de las tareas investigativas va a permitir saber qué sucedió en la casa de la calle Lagunilla del Farallón del barrio El Chingo, el domingo 22 de febrero. Lo que sea que haya ocurrido, conllevó a la muerte de Fabián Ochoa, ese mismo día en el hospital "Pablo Soria", luego de ser trasladado de urgencia en grave estado.