El Sindicato de Trabajadores Viales se movilizó

El Secretario general de la SITRAVIP, Carlos Iván Corso, manifestó con nuestro diario, la siatuacion actual de los trabajadores.

“Nosotros estamos expresando el malestar que venimos sufriendo hace bastante “de nuestra parte pusimos toda la voluntad “, dijo el secretario.

Esta mañana los trabajadores de la sitravip decidieron dar visibilidad a su malestar y enojo frente a casa de gobierno.

Por otro lado, expresaron que hay muchas faltas de respeto por parte de su directorio, sin respuesta ante los pedidos de paritaria de los diligentes. “Es inaceptable el 4%, el gobierno dice que está todo bien, y vamos al cajero y esa es la realidad, no alcanza”, expreso Corso. Haciendo hincapié en la situación que atraviesa la provincia con la suba de combustible.

Informó que la medida de fuerza continua en el gremio hasta que obtenga una solución. También remarco que ellos hicieron entrega de sus propuestas hace unas semanas y que todavía no hay respuestas.

“sentarnos a negociar otra vez, que mínimamente la plata alcance a fin de mes”, pidió el secretario.

Por último, dijo que seguirán avanzando hasta que alguien los escuche o haya negociaciones, anticipando que si no hay ningún recibimiento y/o llamado por parte del gobierno seguirán marchando en la semana.