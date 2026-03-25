Trabajadores de Sitravip profundizan el conflicto

El conflicto salarial en la Dirección Provincial de Vialidad sumó un nuevo capítulo luego de que el gremio Sitravip decidiera iniciar y sostener un paro por tiempo indeterminado, en rechazo a la oferta salarial presentada por el Gobierno. Desde el sindicato, que nuclea a los trabajadores viales, venían advirtiendo sobre un creciente malestar ante la falta de respuestas a sus reclamos.

En ese marco, exigían la urgente apertura de paritarias para discutir no solo la recomposición salarial, sino también las condiciones laborales del sector. Sin embargo, ante la ausencia de convocatoria y soluciones concretas, resolvieron avanzar con la medida de fuerza.

El secretario general de Sitravip, Iván Corso, explicó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que la propuesta del directorio consistió en un incremento del 4% en el salario básico, elevándolo de 842 mil a 875 mil pesos. No obstante, remarcó que el ofrecimiento fue considerado "insuficiente" por el conjunto de los trabajadores, ya que no responde al planteo de equiparar los ingresos con el costo de la canasta básica.

"Ya veníamos manifestando el malestar y la falta de respeto. Estamos pasando por una situación muy particular", expresó el dirigente, al tiempo que subrayó que la disconformidad dentro del sector es total. En esa línea, sostuvo que desde el gremio siempre existió voluntad de diálogo, pero denunció incumplimientos y falta de respuestas por parte de las autoridades.

Corso también cuestionó la ausencia de convocatoria a paritarias en los últimos días: "El martes no nos llamaron", indicó, evidenciando la falta de avances en la negociación. Cabe recordar que los trabajadores ya venían de realizar medidas de fuerza previas en reclamo de mejoras salariales.

Ante este escenario, desde Sitravip ratificaron la continuidad del paro hasta tanto se concrete una nueva instancia de negociación salarial. Además, insistieron en la necesidad de que la discusión incluya al Ministerio de Hacienda, tal como lo establece el convenio del sector, y reclamaron una reunión urgente con el titular de esa cartera.