Máximo Gómez cerró un Panamericano positivo

Máximo Gómez Ortuño cumplió con creces en el Panamericano de Colombia. El pedalista jujeño en Montería hizo un fuerte trabajo para todo el seleccionado nacional y terminó entrando vigésimo cuarto "pero muy tranquilo porque lo dimos todo", apuntó.

La satisfacción del deber cumplido no tiene precio, porque el ciclista de la categoría sub 23 hizo lo que pidió el técnico durante los 163 kilómetros de recorrido que tuvo la prueba que contó con los mejores países en un circuito que tuvo que girar 12 veces.

Por eso ante diario El Tribuno de Jujuy dijo que "bien, intentamos todo por estos hermosos colores, aunque me parece podría haber sido mejor, tanto en lo personal en cuanto a los intentos que hicimos".

Pero Gómez reconoció que "fueron unos Panamericanos lindo, una experiencia muy buena, Colombia controló todo, fue una carrera cerrada porque ninguno se animaba a dar el salto, los únicos que propusimos ataques fuimos nosotros los argentinos, lo intentamos, pero varias veces logramos un corte, pequeñas fugas, pero ninguno propuso nada y se sentaban".

N obstante "fuimos protagonistas, en la tele nos nombraron mucho, así que estoy contento con eso porque dimos batalla, se llegó al sprint, teníamos nuestro sprinter que quedó quinto".

La bronca de Máximo Gómez pasa por la falta de ganas del resto de los pedalistas de armar una carrera mucho más emocionante "fue una carrera linda, faltó más garra de los otros equipos porque era un Panamericano, no una carrera normal, hay que hacerla dura, hay que darlo todo".

Pero él sabe que "en la ruta dejamos todo, me la jugué por la selección como tiene que ser, siempre dando lo mejor, quede en el puesto 24 pero se que tengo para mucho más, estoy a la altura de cualquiera de los ciclistas que estuvieron corriendo".

Haber caído en los intereses de los otros equipos sin dudas fue un error, quizás la falta de lectura del entrenador, porque con el correr de las vueltas, se fue notando que apostando a llegar todos al sprint final evitando las fugas.

"Es un campeonato Panamericano, uno de los más importantes y estaban como si fuera una carrera normal, pero di todo lo hice bien y con la selección se lucha a morir como siempre", subrayó Gómez.

Una vez de regreso a Jujuy, el pedalista próximo a cumplir 21 años, comenzará a preparar su viaje a España, ya que se sumará al equipo Odl Team- Lasal Cocinas de la ciudad de Galicia con la ilusión de ser protagonista, aportar su trabajo, sumar experiencia y dar ese salto de calidad pensando en pasar a ser profesional.

"El 5 de mayo tengo que estar en España, adelantamos el viaje así que muy feliz por eso", finalizó Máximo Gómez.