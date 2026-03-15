Traían a Jujuy perfumes árabes de contrabando

Cuatro ciudadanos extranjeros, tres peruanos y un chino, fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad por comercializar y distribuir perfumes árabes que ingresaron al país de contrabando con destino final en la capital jujeña. La mercadería iba a ser transportada desde el barrio porteño de Villa Soldati, en donde se desarrolló el operativo.

De acuerdo a la información de los medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires, días pasados los uniformados se encontraban realizando controles de rutina en la intersección de las calles Pergamino y Ferré. Un lugar en el mencionado sector barrial y a pocas cuadras del límite con la zona sur del Gran Buenos Aires.

En ese contexto los agentes se acercaron a un vehículo utilitario marca Toyota estacionado en las inmediaciones para inspeccionarlo. De esta manera se encontraron cajas con perfumes importados de países árabes, principalmente de Emiratos Árabes Unidos, por lo que se les solicitó a los sospechosos el debido aval aduanero.

Fue entonces que los sujetos no contaban con la documentación que acreditara el ingreso legal de los productos, previo pago de los impuestos correspondientes, por lo cual se constituyó el ilícito.

Además, al proceder a identificarlos, los efectivos policiales pudieron saber que tres de los sujetos eran hombres de nacionalidad peruana de 31, 34 y 45 años, mientras que el restante era un ciudadano chino, de 35. Todos fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad y la División Contravencionales y Faltas de la misma fuerza contabilizó el total de 1.968 frascos de perfumes árabes.

Así fue cómo los agentes secuestraron la mercadería y detuvieron a los cuatro hombres ocupantes del vehículo. Además, se les notificó la prohibición de salida del país en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N° 22.415, de Contrabando, y fueron trasladados a una dependencia policial.

Finalmente, la situación, por tratarse de un delito federal, fue derivada al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°3 de la ciudad de Buenos Aires.

Inmediaciones | Pergamino y Ferré, donde se desarrolló el operativo.