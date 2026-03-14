Docentes podrán trabajar en Estados Unidos

Una organización internacional abrió una convocatoria para que docentes argentinos puedan trabajar en escuelas públicas de Estados Unidos, con salarios en dólares, la posibilidad de residir legalmente en ese país y acceder a oportunidades de formación académica, incluyendo maestrías en universidades norteamericanas.

La iniciativa es impulsada por Participate Learning, entidad que se encarga de reclutar educadores de distintos países para incorporarlos a distritos escolares estadounidenses. Las posiciones disponibles incluyen educación primaria, programas de inmersión en español, ciencias, matemáticas y, como novedad este año, educación especial.

Las vacantes se encuentran en escuelas públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, donde los docentes seleccionados podrán trabajar bajo contratos que permiten vivir y ejercer legalmente en Estados Unidos por un período mínimo de dos años, con condiciones laborales iguales a las de los educadores del sistema público local.

Quienes resulten seleccionados recibirán un salario equivalente al de un docente estadounidense, que suele ubicarse entre US$ 41.000 y US$ 55.000 anuales, dependiendo de la experiencia, la formación académica y el distrito escolar en el que trabajen.

El paquete de beneficios también incluye seguro médico, pasaje aéreo y la posibilidad de viajar junto con el cónyuge y los hijos menores de edad. Según explicó Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento internacional de Participate Learning para Latinoamérica, aunque el ingreso en dólares es un factor atractivo, el programa busca poner el foco en el crecimiento profesional de los educadores.

"Siempre hago énfasis en que, más allá del salario, lo más importante es el desarrollo profesional del docente. Eso es algo que no van a perder nunca. Cuando regresen a Argentina siempre lo van a tener", sostuvo.

Desde la creación del programa, más de 250 docentes argentinos ya participaron de la experiencia y actualmente 86 se desempeñan en escuelas estadounidenses a través de esta iniciativa.

Además de la experiencia laboral, el programa ofrece oportunidades de formación académica y profesional. Los docentes pueden acceder a talleres, cursos y conferencias financiadas por las propias escuelas, que cuentan con presupuestos específicos destinados al desarrollo profesional.

A esto se suma la posibilidad de realizar una maestría en universidades estadounidenses mientras trabajan en el país. Gracias a convenios con instituciones académicas, los docentes pueden cursar posgrados en modalidad virtual en áreas como educación primaria, educación infantil, educación especial o innovación educativa.

Los posgrados son ofrecidos por la Universidad de Greensboro donde se dicta la Maestría en Educación Especial, la Maestría en Educación Infantil y la Maestría en Educación Primaria o también está disponible la Universidad de Elon con la Maestría en Enseñanza e Innovación en Educación. Dichas carreras son en línea con una duración de 12, 24 o incluso la posibilidad de extenderlo a 36 meses.

Una de las principales novedades de la convocatoria actual es la incorporación de docentes de educación especial, un área con alta demanda en el sistema educativo estadounidense. Estos profesionales trabajan con estudiantes que presentan diversas necesidades de aprendizaje, brindando apoyo especializado para favorecer su desarrollo académico y su inclusión en el entorno escolar.

Para postularse, los docentes deben cumplir con algunos requisitos tales como tener nivel avanzado de inglés, contar con al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo después de graduarse, estar trabajando actualmente, poseer licencia de conducir vigente y tener disponibilidad para residir en Estados Unidos por un mínimo de dos años.

Además de la formación académica, el proceso de selección pone especial atención en las habilidades personales de los candidatos. "Nos enfocamos mucho en qué habilidades blandas pueda tener el docente y qué tan rápido puede adaptarse a un nuevo sistema educativo y a una nueva cultura", explicó Ramírez.

El programa también tiene un componente cultural: los educadores actúan como embajadores de su país, compartiendo tradiciones, costumbres y experiencias con estudiantes de entre 5 y 18 años. Según Ramírez, en ese aspecto los docentes argentinos suelen destacarse. La postulación está abierta durante todo el año y no tiene costo. Los interesados pueden completar el formulario de aplicación en el sitio web oficial de Participate Learning (www.participatelearning.com).