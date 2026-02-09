El caporalito sanpedreño debutó en los Corsos 2026

Salvador, el pequeño bailarín de tan solo dos años que se volvió viral en TikTok, debutó en los Corsos Capitalinos 2026 y se llevó todos los aplausos del público.

El niño se hizo conocido días atrás luego de que su mamá publicara un video donde mostraba su emoción al recibir su traje de caporal. En las imágenes se lo ve feliz, ansioso y orgulloso de lucir su vestimenta roja con cascabeles, lista para brillar en la noche de carnaval.

Finalmente llegó el gran momento. Sobre la avenida Forestal, al ritmo de la música y acompañado por su fraternidad caporal de San Pedro, Salvador desfiló con seguridad y entusiasmo, despertando ternura entre los presentes.

Entre bailes, sonrisas y aplausos, el pequeño caporalito vivió su esperado debut en los corsos, convirtiéndose en una de las postales más emotivas de la jornada.