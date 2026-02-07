Con solo dos años, Salvador se alista para su debut en los Corsos 2026

El Carnaval 2026 ya encendió su luz. En diferentes puntos de la provincia, las agrupaciones se preparan para mostrar su talento en la gran apertura de los Corsos Capitalinos. Esta noche, el telón se abre en el distrito de Alto Comedero. Este sábado 7, la fiesta continúa su pulso, cargada de brillo, música y la pasión de quienes la hacen posible.

En medio de los preparativos, Salvador, de apenas dos años, se encuentra a horas de su primera presentación en los corsos. Con su traje elegante ya listo y un entusiasmo que compartió su madre a través de redes sociales, el pequeño vive la expectativa de bailar por las calles de la ciudad. “Llegó su traje y está así todo el día ❤️‍🔥. A días de su debut en los corsos… 2 añitos tiene por Dios, te amo hijo, tu felicidad es la nuestra”, expresó Agostina Ceballos, capturando el orgullo y los nervios previos a la gran noche.

El pequeño sanpedreño brillará esta noche, rodeado de comparsas, aplausos y el afecto de su familia. Su participación simboliza la esencia de un carnaval que se hereda y se vive desde la infancia, donde la tradición se transmite con naturalidad y los más pequeños se convierten en protagonistas de la celebración.

Así, entre espumas y bailes, los corsos jujeños y con él, el alma de Jujuy, sigue latiendo en las nuevas generaciones. La verdadera magia ocurre cuando la comunidad se reúne para celebrar y pasar la antorcha de la alegría a quienes recién comienzan a caminar.