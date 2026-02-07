Falleció luego de chocar contra un poste

Un hombre perdió la vida al chocar su automóvil contra un poste de iluminación en cercanías del puente General Arias del barrio Bajo La Viña de la capital jujeña. La mujer que viajaba como acompañante del fallecido fue trasladada al hospital “Pablo Soria”, en grave estado. Se investigan las causales del incidente vial.

Esta mañana de sábado tuvo una segunda víctima fatal en incidentes viales, cuando alrededor de las 10 el Same fue alertado sobre un hecho en el mencionado viaducto que une los barrios Bajo La Viña y San Francisco de Álava por sobre el Río Grande.

En esas circunstancias, el personal médico arribó al escenario del hecho. Allí un auto Volkswagen Suran de color blanco se encontraba sobre la vereda del carril sur-norte en dirección a la Sociedad Rural.

Fue entonces que los profesionales intentaron reanimar al conductor, que se encontraba inconsciente, pero los esfuerzos médicos no pudieron evitar el deceso del hombre. Mientras que la hija del fallecido, que iba como acompañante, fue trasladada de urgencia al hospital “Pablo Soria”, para una mejor atención. Al cierre de esta edición, se encontraba en estado reservado en la unidad de terapia intensiva.

De acuerdo a la información suministrada por la Seccional 50° de Campo Verde, con jurisdicción en el lugar, la víctima perdió la vida al instante debido a un traumatismo encéfalo craneal grave. Si bien se desconoce aún la mecánica del incidente, el sector izquierdo del rodado se veía destruido, como consecuencia del violento impacto contra el poste de iluminación, el cual se encontraba seriamente dañado e inclinado.

Por otro lado, también trabajó el personal de Criminalística para conocer las causales del incidente, de acuerdo a lo dispuesto por el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Mientras, Seguridad Vial señalizó el lugar y redujo la calzada, tras el segundo fallecimiento a causa de un incidente de estas características en la jornada del sábado.