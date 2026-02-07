Jornada de salud para trabajadores y comerciantes

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una jornada de salud destinada a trabajadores y comerciantes de las zonas adyacentes a las oficinas municipales ubicadas en la intersección de Jorge Newbery y Dorrego, con el objetivo de acercar servicios de prevención, atención primaria y acompañamiento integral a quienes desarrollan sus actividades laborales en el sector.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, expresó, “por pedido del intendente Jorge, hemos desarrollado este año una campaña destinada principalmente a todos los comerciantes de la economía popular de este sector, de calle Jorge Newbery esquina Dorrego, donde funcionan distintas direcciones del municipio, y, en este caso, todas se han dispuesto a la atención y a brindar servicios a la comunidad, pasando por Inclusión, Salud Integral y Género, Salud Mental y, principalmente Abordaje Comunitario, que, junto a la Dirección de Medicina Preventiva, tienen la experiencia de haber trabajado durante todos estos años en los distintos barrios de nuestra ciudad, llevando servicios a los vecinos”.

En ese sentido, Americe detalló que, “todos estos servicios han sido volcados principalmente a lo que conocemos como los vendedores ambulantes, hemos hecho campañas durante toda la semana, invitándolos a acercarse, contándoles los servicios con los que se iban a encontrar, que son desde electrocardiograma, odontología, el CEPAT, testeo de VIH, asesoramientos legales en inclusión y género, y asesoría legal y contención psicológica a adultos mayores”.

Asimismo, destacó la buena respuesta de la comunidad en esta primera experiencia, “todos estos son servicios que la Muni brinda ya hace varios años en este sector de la ciudad, se han visibilizado y han sido bastante concurridos en esta primera jornada, por lo que nos invita a seguir pensando estrategias para seguir convocando a los vecinos y a los comerciantes del sector”.

Por su parte, la directora de Medicina Preventiva, Itatí Gloss, subrayó la importancia de la prevención como eje central de la propuesta, “queríamos hacer hincapié en lo que es la prevención de la salud, venimos trabajando todo el año en la municipalidad, y queríamos traer los servicios de electrocardiograma, todo lo que es peso, talla, control de presión, sobre todo, para saber de antemano y poder prevenir las enfermedades”.

Además, remarcó el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales, “hoy nos acompañaron distintas áreas, estamos con prevención del VIH, hicimos testeos rápidos, algo fundamental, también está todo lo que es Género, Asesoría Legal, Psicología, trabajamos en conjunto con todas las direcciones”.

Finalmente, Gloss señaló que estas acciones continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, pero resaltó la importancia de llegar a quienes trabajan diariamente en la zona, “estamos recorriendo todos los barrios, seguramente vamos a empezar dentro de poco, pero también queríamos mostrarle a toda la gente que trabaja aquí, sobre todo porque están en sus puestos de trabajo, por eso nos pareció un lugar fundamental, así que pedirles que se acerquen, que acá todo el año hay actividades, acá cuentan con Inclusión, con todo lo que es Salud Mental durante todo el año”.