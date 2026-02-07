Todo listo para el circuito NOA "Aguas Abiertas" en el dique La Ciénaga

Este domingo 8 de febrero, el Dique La Ciénaga de El Carmen, será el epicentro de la natación nacional con la celebración de la cuarta fecha del circuito NOA de "Aguas Abiertas". La cita deportiva, que cerró su período de inscripción este sábado con un exitoso total de 160 nadadores inscriptos, se prepara para una jornada cargada de actividad y emoción desde primera hora.

La logística arrancará a las 8 de la mañana con el pintado de números sobre los atletas, seguido de una charla técnica obligatoria a las 9. Posteriormente, dará inicio la competencia en sus diferentes categorías. Las distancias participativas son de 500 y 1000 metros, y de las pruebas competitivas de 2000, 4000 y 6000 metros.

El evento superó las fronteras provinciales, convocando a deportistas de diversas partes del país como Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, etc . Para garantizar la seguridad de todos, se despelgó un mega operativo de guardavidas.

Acompañan esta iniciativa la Municipalidad de El Carmen, la Secretaría de Deporte, la Agencia del Dique, el Ministerio de Salud y el Ente de Promoción Turística, sumándose además varios sponsors que aportan innovaciones para esta edición.

Con todo listo y la expectativa en su punto más alto, Jujuy se alista para recibir una mañana de deporte, superación y un espectacular marco natural en las aguas del Dique La Ciénaga.