Alto Comedero se enciende con los Corsos 2026

La ciudad ya vive a pleno el Carnaval 2026. Esta tarde dieron inicio los Corsos Capitalinos en la avenida Forestal de Alto Comedero, donde vecinos y vecinas se acercaron para disfrutar del espectáculo.

Comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares desfilan con todo su color, brillo y alegría, desplegando coreografías, trajes imponentes y el ritmo característico del carnaval jujeño.

El público acompaña desde temprano y el ambiente es de pura fiesta, en una de las celebraciones más esperadas del año en la capital.

El evento tiene carácter competitivo y cada comparsa debe cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento vigente para poder participar y acceder a los premios.

Este año hay cinco categorías y en cada una se premia al primer, segundo y tercer puesto. La organización recuerda que los premios se abonan únicamente a quienes cumplan con todas las condiciones reglamentarias.

Desde la Dirección de Cultura informan que los corsos continuán mañana domingo 8 de febrero, desde las 18 horas, sobre la avenida Forestal del barrio Alto Comedero. El espacio está dispuesto para garantizar una mejor organización y mayor comodidad para el público.