La abogada argentina detenida en Brasil se reencontró con su familia

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo, se reencontró con su padre y su hermana en Río de Janeiro después de casi un mes.
En dialogo con TN, el papá de la imputada se mostró muy emocionado “Estoy muy feliz de encontrarme con mi hija nuevamente”, expresó Mariano Páez.
La familia llegó este sábado a Rio de Janeiro para acompañar a la joven de 29 años en el proceso judicial.
Si bien en principio no quería hablar por temor, la abogada argentina dio algunas declaraciones y explicó: "No quiero mostrar mi cara en ningún lado. Los medios de Argentina me ayudaron mucho, pero acá en Brasil para nada".
"Estoy en peligro, me llegan amenazas constantemente", contó a su vez, y dijo: "Me quieren matar". Finalmente, señaló que "no hay una objetividad" a la hora de ser juzgada y concluyó: "Estoy muy expuesta".