24°
7 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Axel Kicillof
Zelenski
Franja de Gaza
Puerto Madero
carnaval 2026
detenida
Axel Kicillof
Zelenski
Franja de Gaza
Puerto Madero
carnaval 2026
detenida

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

La abogada argentina detenida en Brasil se reencontró con su familia

“Estoy muy feliz de encontrarme con mi hija nuevamente”, expresó Mariano Páez, el papá de la imputada

Sabado, 07 de febrero de 2026 20:45

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo, se reencontró con su padre y su hermana en Río de Janeiro después de casi un mes.

En dialogo con TN, el papá de la imputada se mostró muy emocionado  “Estoy muy feliz de encontrarme con mi hija nuevamente”, expresó Mariano Páez.

La familia llegó este sábado a Rio de Janeiro para acompañar a la joven de 29 años en el proceso judicial.

Si bien en principio no quería hablar por temor, la abogada argentina dio algunas declaraciones y explicó: "No quiero mostrar mi cara en ningún lado. Los medios de Argentina me ayudaron mucho, pero acá en Brasil para nada".

"Estoy en peligro, me llegan amenazas constantemente", contó a su vez, y dijo: "Me quieren matar". Finalmente, señaló que "no hay una objetividad" a la hora de ser juzgada y concluyó: "Estoy muy expuesta".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD