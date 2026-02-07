Jueves de Comadres en el Mercado

Las comadres jujeñas podrán vivir una experiencia única en el Mercado Central “6 de Agosto”, ubicado en Alvear esquina Balcarce.

El tradicional mercado también celebrará el Jueves de Comadres con una programación cultural de primer nivel.

Las asistentes podrán disfrutar de una oferta gastronómica igualmente variada, destacando platos como el picante de pollo, picante de lengua, empanadas, tamales y humitas, entre otros.

La música en vivo será uno de los grandes atractivos de la jornada, con la presentación exclusiva de Cele Rodríguez y Jasy Memby, Ballet Esperanza Jujeña, y los tradicionales Pecha Pecha de Tilcara.

Además, el evento contará con la participación de DJ Sonus y los diablos, que ofrecerán una de las representaciones más esperadas y tradicionales de la festividad.