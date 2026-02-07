26°
carnaval 2026
Anama Ferreira
Axel Kicillof
Zelenski
Franja de Gaza
Puerto Madero
carnaval 2026
CARNAVAL 2026

Jueves de Comadres en el Mercado

El Mercado Central “6 de Agosto” se prepara para recibir a las comadres que le aportarán brillo y alegria al carnaval 2026, con el tradicional Jueves de Comadres.

Sabado, 07 de febrero de 2026 19:37

Las comadres jujeñas podrán vivir una experiencia única en el Mercado Central “6 de Agosto”, ubicado en Alvear esquina Balcarce.

El tradicional mercado también celebrará el Jueves de Comadres con una programación cultural de primer nivel.

Las asistentes podrán disfrutar de una oferta gastronómica igualmente variada, destacando platos como el picante de pollo, picante de lengua, empanadas, tamales y humitas, entre otros.

La música en vivo será uno de los grandes atractivos de la jornada, con la presentación exclusiva de Cele Rodríguez y Jasy Memby, Ballet Esperanza Jujeña, y los tradicionales Pecha Pecha de Tilcara.

Además, el evento contará con la participación de DJ Sonus y los diablos, que ofrecerán una de las representaciones más esperadas y tradicionales de la festividad.

Temas de la nota

