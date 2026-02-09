Claudio Pombo: “Darles la felicidad que se merecen”

A pocos días del debut oficial en la Copa Argentina, Gimnasia es confianza y tranquilidad, de acuerdo a lo que refleja Claudio Pombo, quien aseguró que el plantel "se siente bárbaro" y destacó que "este año estamos para mucho".

Indicó que la preparación "fue dura", pero "nos ayuda a fortalecernos física y mentalmente para los próximos compromisos", denotando que la pretemporada fue un necesario proceso de exigencia.

Afirmó que "tenemos en mente a los rivales que se vienen, pero primero nos enfocamos en la Copa Argentina", para luego subrayar que "siempre queremos ganar para dejar a Gimnasia en lo más alto".

Pombo, concluyó exteriorizando su felicidad "por tener a los hinchas alentando en Salta" y manifestó su deseo y de todo el plantel de "darles la felicidad que merecen".

Por otra parte, repasando los refuerzos que trajo el "lobo" para esta temporada 2026 tenemos a: Hernán Pellerano -DT-, Claudio Pombo (Temperley), Delfor Minervino (Estudiantes), Mauro Cachi, Abel Argañaraz, Matías Ramos Mingo, Martín Lazarte (Banfield), Federico Paradela (Sarmiento de Junín), David Gallardo (Mitre), Octavio Bianchi, Facundo Maldonado (9 de Julio (Rafaela)), Juan Cruz Franzoni (Juventud Antoniana), Axel Pinto (Sarmiento de La Banda).

En cuanto a las bajas, se fueron: Matías Módolo -DT- (Chacarita Juniors), Alejandro Quintana (Atlanta), Jeremías Perales (Ferrocarril Midland), Sebastián Anchoverri (Chacarita Juniors), Gustavo Fernández (Mitre), Bruno Palazzo (Chicago), Matías Noble (Chaco For Ever), Fernando Duré (Estudiantes), Daniel Juárez (San Miguel), Joaquín Trasante (Tristán Suárez), Román Barreto, Santiago Camacho (Estudiantes).

La venta de las entradas

LOS HINCHAS “ALBICELESTES” | DIRÁN PRESENTE EL MIÉRCOLES EN SALTA.

Mañana, desde las 11 hasta las 18 y el miércoles 11, entre las 11 y las 18 horas, las entradas para el partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero por Copa Argentina estarán a la venta en el estadio “23 de Agosto”. Los precios establecidos para las entradas, son los que se detallan a continuación: Popular, $50.000. Popular (menores hasta 11 años), $40.000. Platea, $70.000. Es importante recordar, que el partido por Copa Argentina tendrá lugar el día miércoles 11 de febrero, en el estadio “Padre Martearena” de Salta, a partir de las 21.15.

Será en el marco de los 32avos de final del torneo integrador. Recordemos que el actual campeón es el Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza, tras empatar 2 a 2 y posteriormente derrotar por penales, 5 a 3, a la Asociación Atlética Argentinos Juniors de Buenos Aires, el 5 de noviembre de 2025, logrando su primer título oficial en la máxima categoría y en la historia del club. Boca Juniors es el equipo más laureado de la competencia con cuatro conquistas. Además, junto con Rosario Central, son los equipos con más finales disputadas: cuatro para cada uno. Justamente el elenco rosarino también entrará en acción el próximo miércoles ante Sportivo Belgrano de San Francisco en el marco de los 32avos.