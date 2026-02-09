22°
LIGA PROFESIONAL

Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo de Almagro

El "globo" derrotó al "ciclón" con un tanto convertido por el ecuatoriano Jordy Caicedo.Luego de un duelo parejo, el "quemero" pudo sumar de a tres ante su gente que copó el "Ducó".

Lunes, 09 de febrero de 2026 00:05
ACCIÓN DE JUEGO | HURACÁN ENFRENTÓ A SAN LORENZO AYER EN PARQUE PATRICIOS.

En una tarde apasionante de domingo, Huracán venció 1 a 0 a San Lorenzo y se adueñó del clásico porteño por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Gracias al gol de Jordy Caicedo que sentenció el resultado, el "globo" se impuso por la mínima ante el "ciclón" en un encuentro electrizante y con alta temperatura en el "Tomás Adolfo Ducó".

Poco ocurrió en el primer tiempo, donde primaron las jugadas divididas siempre lejos de los arcos. Sin embargo, en el inicio del complemento el ecuatoriano apareció para cambiar la historia. Tras un centro desde la derecha, Caicedo ganó de cabeza dentro del área y estampó un contundente cabezazo cruzado para convertir el 1 a 0 y festejar de cara a los hinchas "quemeros".

De esta manera, Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo en lo que fue su primera victoria en el campeonato. Así las cosas, el "globo" quedó octavo con 5 unidades y la próxima jornada se enfrentará a Sarmiento de Junín, también en condición. En contraparte, el "ciclón" está séptimo con 6 puntos y la siguiente fecha jugará ante Unión de Santa Fe.

En Junín

Sarmiento de Junín le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

Los goles de Sarmiento llegaron en la primera mitad a través de Junior Marabel y Diego Churín. Para el "decano", que se quedó con uno menos en tiempo cumplido por la expulsión de Luciano Vallejo, descontó en el complemento Maximiliano Villa.

 

