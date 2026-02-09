El Carmen cuenta con un nuevo Polideportivo. En barrio 1° de Mayo, el Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, acompañó al Intendente Víctor Hugo González con el corte de cinta junto a los vecinos.

Es una obra importante que permitirá a niñas, niños, jóvenes, del mencionado sector pasar jornadas al aire libre y practicando un deporte, ya que tiene toda la infraestructura para que se desarrollen diversas actividades.

"Muy contentos en barrio 1° de Mayo por esta inauguración, pusimos en valor el Polideportivo que, por mucho tiempo los chicos, los vecinos esperaban, ya que es un espacio de recreación y contención", apuntó González.

El Intendente carmense contó que "pudimos hacer el cerramiento perimetral, pintura de la cancha, era un espacio que estaba abandonado, logramos recuperarlo, tenemos iluminación para que los chicos del barrio puedan hacer uso de este lugar a toda hora en cualquier momento de la jornada", subrayó.

Víctor Hugo González, agradeció: "Al Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, al Ministerio de Infraestructura porque cuando El Carmen crece, Jujuy crece, es una obra más que quedará para toda la comunidad".

"El deporte para el Gobierno jujeño es una política de estado, por lo tanto continúan acompañando el desarrollo de las diversas actividades como así también invirtiendo en infraestructura deportiva. Son espacios que sacan a los niños, jóvenes del ocio y la calle, generando valores que el deporte te los brinda", cerró el intendente.

Buena inversión

ESPACIO PARA RECREACIÓN | INAUGURADO EN EL BARRIO 1º DE MARZO DE EL CARMEN.

La inversión en un polideportivo es una herramienta de transformación comunitaria, mejorando la calidad de vida y ofreciendo oportunidades de recreación y deporte que de otro modo no estarían disponibles. A su vez, permite el entrenamiento y desarrollo de jóvenes atletas locales, además de albergar competiciones que fomentan el compañerismo y trabajo en equipo.

A diferencia de una cancha única, un polideportivo permite la práctica de diversos deportes (fútbol, baloncesto, tenis, etcétera) y eventos culturales o sociales, optimizando el uso del espacio público. Por último como beneficio para quienes utilicen el polideportivo, este espacio promueve un estilo de vida activo, ayudando a combatir la obesidad y reducir el estrés. Ofrece instalaciones seguras para el ejercicio físico de todas las edades.