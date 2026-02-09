22°
9 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Sector Tabacalero
Gran Pesar
conciliación obligatoria
homenaje
Yuto
Seguridad Vial
Turismo en Jujuy
Monterrico
Humahuaca
PALPALÁ
Sector Tabacalero
Gran Pesar
conciliación obligatoria
homenaje
Yuto
Seguridad Vial
Turismo en Jujuy
Monterrico
Humahuaca
PALPALÁ

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Palpalá

Detenido tras amenazar y hostigar a una joven

Fue interceptado merodeando el domicilio de la víctima.

Lunes, 09 de febrero de 2026 00:04
Detención | tras un intento de fuga.

Un hombre fue detenido luego de amenazar con agredir y robar a una mujer.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 17 en inmediaciones de la pasarela Francisco de Argañaras, en la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 tomaron conocimiento que un hombre amenazaba con agredir y robar, a la vez que vociferaba insultos, a una joven de 24 años.

De inmediato los uniformados se constituyeron en el lugar, donde interceptaron al inculpado, mientras merodeaba el domicilio de la víctima. Al darle la voz de alto, el protagonista de 26 años intentó fugarse, pero fue reducido a los pocos metros.

Posteriormente fue trasladado a la Seccional 51°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la víctima radicó la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la sede policial actuante.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD