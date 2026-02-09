Detenido tras amenazar y hostigar a una joven

Un hombre fue detenido luego de amenazar con agredir y robar a una mujer.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 17 en inmediaciones de la pasarela Francisco de Argañaras, en la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 tomaron conocimiento que un hombre amenazaba con agredir y robar, a la vez que vociferaba insultos, a una joven de 24 años.

De inmediato los uniformados se constituyeron en el lugar, donde interceptaron al inculpado, mientras merodeaba el domicilio de la víctima. Al darle la voz de alto, el protagonista de 26 años intentó fugarse, pero fue reducido a los pocos metros.

Posteriormente fue trasladado a la Seccional 51°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la víctima radicó la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la sede policial actuante.