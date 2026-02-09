Embistió a transeúnte, dejó su auto y se fugó

Automovilista chocó contra el cantero de una casa, embistió a un transeúnte y se fugó abandonando su vehículo. La víctima fue trasladada a un hospital, donde reconoció al inculpado mientras lo asistían.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que el hecho tuvo lugar este fin de semana alrededor de las 7.40 en la intersección de la colectora de la ruta nacional N°9 y la calle Córdoba del barrio Alto Independencia, en la ciudad de Humahuaca.

Fue en esas circunstancias que un hombre conducía un automóvil Ford Ka, perdió el control del rodado y chocó contra el cantero de un domicilio. El protagonista maniobró nuevamente, embistió a un transeúnte y emprendió la fuga abandonando el rodado.

Efectivos policiales acudieron tras una alerta del Centro de Monitoreo y se entrevistaron con la víctima, quien relató que caminaba por el sector, cuando observó que el inculpado chocó contra el cantero y luego continuó conduciendo de manera zigzagueante hasta embestirlo. Tras el incidente, mencionó que el conductor descendió del rodado, retiró un elemento y emprendió la fuga a pie.

Personal del departamento de Criminalística realizó las pericias de rigor e incautó el rodado.

Mientras que el transeúnte tuvo que ser derivado al hospital "Belgrano", con lesiones leves, y mientras era asistido reconoció al presunto conductor, que también era asistido por personal médico.

La propietaria del inmueble damnificado y el transeúnte embestido radicaron las denuncias.

Mientras que las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 15°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.