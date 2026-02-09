Homenaje a Máximo Gregorio Puma, hoy

Bandoneonistas jujeños homenajearán hoy a las 21 en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño" (Presidente Perón y Bahía Blanca del barrio Coronel Arias) al recordado músico Máximo Gregorio Puma.
El músico humahuaqueño, conocido como "El bandoneón mayor de la Puna", falleció el 24 de abril de 2009 a los 82 años, y en mayo próximo cumpliría 100 años por haber nacido el 9 de ese mes en 1926.
El Grupo Demasiado Corazón, integrado por familiares, amigos y colegas maestros, entre ellos Nelyda Condorí, Carlos Toconás, Inés Gareca, María Cáceres, Marta Cazón, Mario Paliza, Cecilia Cruz, Fortunato Ramos, Gerónimo Cruz y otros, organizó el acto musical recordatorio.
En la apertura Carlos Toconás a capela cantará "Demasiado corazón", que finalizará acompañado de Los Hermanitos Quiquiza, y se escucharán unas palabras sobre Fortunato Ramos, quien está afrontando un problema de salud. Y se proyectará un audiovisual sobre Máximo Puma. En el homenaje musical intervendrán Daniel Vedia, Ángel Bellido, Pedro Mansilla (vientista y guitarrero), Piedra Andina (conjunto instrumental humahuaqueño), Alexander Cruz, Raúl Olarte (vientista), el Ballet del Noroeste (dirige por Raúl López), Fabio Gallo, Los Hermanitos Quiquiza y el ballet "El Caudillo".