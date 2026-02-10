Heridos de arma blanca tras enfrentamiento de vecinos

Momentos de suma tensión se vivieron en un barrio capitalino, donde un enfrentamiento entre vecinos terminó con dos heridos de arma blanca y con los presuntos agresores detenidos. Además, vecinos denunciaron que el domicilio de los inculpados funcionaría como un punto de venta de drogas y solicitaron la inmediata intervención de las autoridades.

Según fuentes policiales consultadas por este diario, el episodio comenzó tuvo lugar el pasado sábado sobre un tramo de la avenida Costanera del barrio Campo Verde.

Fue en esas circunstancias que efectivos acudieron al lugar tras una alerta sobre un conflicto entre vecinos del sector. Al constituirse, constataron la presencia de dos hombres heridos con arma blanca y alrededor de treinta vecinos que se agolparon en el domicilio de los presuntos agresores, para exigir que salieran.

En el lugar los uniformados disiparon a las personas y montaron una guardia para resguardar el domicilio de los inculpados.

Como resultado del operativo se procedió a la detención de dos hombres, sindicados como los presuntos agresores, y a la demora de una mujer que formaba parte de los vecinos auto convocados.

Por otra parte, un familiar de uno de los heridos relató a este diario que "mi madre me llama y me avisa que estaban apedreando la trafic a mi primo, me acerco a la puerta a ver y sin mediar palabra empiezan a llover las piedras y después lo agarraron entre tres a mi tío para golpearlo. Era tanta la cantidad de piedras que tiraban que tuvimos que refugiarnos en la casa, después de unos 20 minutos salimos y agredieron a mi otro tío que tiene una discapacidad".

En otra parte del relato comentó que los inculpados "tenían cuchillos y un machete, hasta atacaron a un perrito por defendernos. Mis tíos tienen cortes de machetes en la cabeza y en las manos y los tuvieron que suturar, luego agredieron a otros vecinos que se habían acercado".

Los vecinos del sector también calificaron como conflictiva a la familia inculpada y denunciaron que el domicilio funcionaría como un presunto punto de venta de estupefacientes, por lo que solicitaron a las autoridades la inmediata intervención. En dicho sentido, ayer vecinos realizaron una marcha en el sector barrial.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital "Pablo Soria", donde quedaron alojadas en sala de Observación.

Mientras que en el lugar de los hechos, personal del departamento de Criminalística realizó las pericias de rigor.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 50°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.