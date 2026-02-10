Refuerzan la atención en salud sexual y reproductiva

El Ministerio de Salud de Jujuy reiteró que se encuentra en funcionamiento un consultorio de atención espontánea en salud sexual y reproductiva, una estrategia orientada a facilitar el acceso a la consulta, la información y los cuidados. El dispositivo funciona dentro del Ministerio de Salud, en Independencia 41 de San Salvador de Jujuy.

La atención se realiza los jueves, de 12 a 16 o 17, bajo la modalidad de demanda espontánea. El horario fue definido estratégicamente para ampliar el acceso y responder a las necesidades de personas que trabajan, estudian o tienen responsabilidades de cuidado durante la mañana.

La directora provincial de Maternidad e Infancia, Claudia Castro, destacó que "la prevención es la principal herramienta para el cuidado de la salud", y remarcó que este espacio permite acercar información clara, controles y métodos anticonceptivos seguros y de larga duración, con una muy buena respuesta por parte de la comunidad.

En el mismo marco, se avanzó en una instancia de formación interinstitucional impulsada junto a la Fundación Kaleidos, con la participación de referentes de Salud, Desarrollo Humano y el Consejo Provincial de la Mujer. La propuesta apunta a conformar equipos de referencia, sumando a Educación y áreas de Adolescencias de municipios como Perico y Alto Comedero, para el seguimiento y acompañamiento de adolescentes que ejercen la maternidad y la paternidad, fortaleciendo el abordaje integral y el trabajo articulado del Estado en el territorio.

Portal de imágenes

El hospital "San Miguel" de Yuto y el Nodo Caimancito se integraron al Portal de Imágenes Médicas. Con esto, el mismo ya concentra exámenes en 22 establecimientos públicos de toda la provincia, optimizando tiempos de diagnóstico, generación de informes y consultas, y garantizando el acceso directo a resultados de tomografías, resonancias, radiografías simples y seriadas, radiografías panorámicas, ecografías y mamografías.