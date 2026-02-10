Inspección ambiental y de inversiones en proyecto de litio

El Ministerio de Minería, en articulación con el Juzgado Administrativo de Minas, realizó una inspección ambiental integral en el Proyecto Olaroz, operado por Río Tinto (Sales de Jujuy SA) en el departamento Susques. El operativo tuvo como fin verificar el cumplimiento de la normativa vigente y constatar el avance real de las inversiones comprometidas.

Durante la jornada, las autoridades evaluaron infraestructuras claves como piletas de evaporación, pozos de producción de salmuera y áreas de campamento, confirmando que las obras ejecutadas guardan estricta correspondencia con los planes técnicos aprobados.

En ese contexto, el ministro de Minería, José Gómez, destacó que "estas inspecciones forman parte de una política clara de desarrollo minero con control ambiental efectivo, donde la seguridad jurídica se construye con presencia del Estado en territorio y reglas claras para quienes invierten responsablemente".

Asimismo, el juez administrativo de Minas, Pablo Read, remarcó que "la verificación de los planes de inversión constituye un instrumento central para reducir el riesgo regulatorio, aportando estabilidad operativa y confianza para los mercados financieros internacionales al certificar inversiones reales y auditadas en campo".

También se procedió a la verificación técnica de propiedades estratégicas del proyecto, tales como las minas Juan Martín, Santa Julia, Potosí IX, San Fermín, San Antonio, San Juan Sur y San Miguel II. Este proceso fortalece la valuación jurídica de los activos y facilita el acceso al financiamiento de largo plazo en un mercado competitivo como el del litio.

Actualmente, el Juzgado Administrativo de Minas cuenta con 25 expedientes en evaluación, reflejando el dinamismo del sector y la capacidad de la Provincia para acompañar proyectos de gran escala con controles consistentes. Con este enfoque, Jujuy reafirma su posición como jurisdicción confiable, combinando desarrollo productivo con los más altos estándares internacionales.