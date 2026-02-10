Dieron 167.436 turnos por Whatsapp para hospitales

El Ministerio de Salud comunicó que desde el inicio de la estrategia de turnos por Whatsapp en diciembre de 2024, los 12 hospitales públicos de la provincia que incorporaron esta herramienta digital alcanzaron un total acumulado de 167.436 turnos otorgados, reflejando un impacto concreto fruto del trabajo sostenido de los equipos de salud y administrativos de cada efector, y orientado a mejorar la accesibilidad.

En esa línea durante enero último, el sistema alcanzó un nuevo registro destacado, con 16.570 turnos otorgados, confirmando un uso creciente por parte de la comunidad y una respuesta eficiente de los hospitales que integran la red pública.

La estrategia fue pensada para mejorar y modernizar la experiencia de cada jujeño y jujeña en el sistema público de salud, simplificar trámites, reducir tiempos de espera y evitar filas y traslados innecesarios, beneficiando especialmente a personas que viven lejos de los centros urbanos y a quienes necesitan gestionar su atención de manera ágil, según se destacó.

Por otra parte, en el acumulado desde el inicio de la estrategia, se destacan los resultados del Snopek-CES de capital con 31.778 turnos otorgados, el hospital "Dr Guillermo C Paterson" de San Pedro con 30.857 y el hospital "Dr Arturo Zabala de Perico" con 29.400.

Asimismo, el resto de los efectores que forman parte de esta estrategia -entre ellos el "Pablo Soria", "Oscar Orías", "Nuestra Señora del Carmen", "Carlos Snopek", "Néstor Sequeiros", "Wenceslao Gallardo" y otros hospitales de la provincia- continúan fortaleciendo el uso del sistema. A la par, aquellos efectores que aún no cuentan con esta modalidad avanzan en su implementación, como es el caso de La Quiaca, donde próximamente se incorporará el sistema de turnos por Whatsapp.

Los contactos para solicitar turnos por Whatsapp son: "Pablo Soria", de 7 a 14, 3883301941; "San Roque", de 7 a 12, 3884044053; CES - Snopek, de 6.30 a 16 y "Wenceslao Gallardo" de Palpalá, de 7 a 16, 3883316050; "Néstor Sequeiros", de 7 a 14, 3883301941; "Guillermo Paterson" de San Pedro, de 7 a 15 ; "Oscar Orías" de Libertador, de 7 a 12, 3884567229; "Arturo Zabala" de Perico, de 7 a 15 y El Carmen, de 6 a 13, 3884086794; "San Miguel" de Yuto, de 7 a 11.30; "Escolástico Zegada" de Fraile Pintado, de 6 a 12, 3884042794 y "San Isidro Labrador" de Monterrico, de 6.30 a 11.30, y Calilegua, 6.30 a 14, 3884567025, todos de lunes a viernes.