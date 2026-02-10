Sin respuesta que satisfaga a obreros, sigue conflicto en Zapla

Ayer por la tarde se llevó a cabo una nueva audiencia entre representantes de Industrias Zapla y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el marco del conflicto salarial que mantiene preocupados a los trabajadores de la empresa. El encuentro terminó sin una oferta concreta por parte de la empresa, por lo que el conflicto continúa abierto.

Según informaron desde el gremio, si bien la empresa no realizó un ofrecimiento formal, tampoco presentó una propuesta que contemple los reclamos del sector. Ante esta situación, se resolvió fijar una nueva audiencia para el 19 del corriente, a las 15, e intimar a la empresa Industrias Zapla, advirtiendo que será responsable de las medidas que adopten los trabajadores frente a la permanente respuesta negativa.

Desde la UOM indicaron además que la empresa manifestó estar a la espera de acciones, ya que la semana pasada se mantuvo reuniones con el Gobierno de la Provincia, aunque hasta el momento no se comunicaron avances. Una vez que se disponga del acta de la audiencia, el gremio adelantó que se brindarán mayores precisiones sobre los temas abordados en la jornada.

El reclamo de fondo

Cabe recordar que días atrás, trabajadores de Industrias Zapla junto a autoridades nacionales de la UOM mantuvieron una reunión con el ministro de Gobierno y Trabajo, Normando Álvarez García, con el objetivo de solicitar la intervención del Ejecutivo provincial ante la falta de respuestas de la empresa.

En ese marco, el referente provincial de la UOM, Sebastián Maras, explicó que el encuentro buscó canalizar el malestar del personal y avanzar hacia una solución al conflicto, que se extiende desde hace tiempo, incluso desde la anterior gestión con el antiguo dueño de la empresa.

El jueves pasado también los trabajadores ya habían acatado la conciliación obligatoria, para tratar de favorecer el diálogo. Sin embargo, desde el gremio remarcaron que en todas las audiencias realizadas hasta el momento la empresa solo tuvo respuestas negativas.

Los reclamos centrales incluyen la crisis salarial, el incumplimiento en la recategorización y la falta de condiciones adecuadas de salud y seguridad laboral.