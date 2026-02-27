Traverso habilita su muestra “Juntar, contar, llevar”

Hoy a las 18 en el Museo Terry de Tilcara se inaugurará la exhibición "Juntar, contar, llevar", una propuesta centrada en la bolsa como objeto material y simbólico en el que se guardan objetos, saberes y memorias. La muestra exhibe dibujos y piezas textiles de la artista María Traverso, quien vive y trabaja en Maimará.

La autora desarrolla una práctica que articula el textil con otras técnicas, a partir de materiales reutilizados, especialmente bolsas de arpillera sintética empleadas para el transporte de mercadería.

Sus obras exploran la materialidad, las huellas del uso y la memoria inscripta en esos objetos cotidianos en la zona de frontera entre Argentina y Bolivia.

BOLSITO | COLORES PROPIOS DEL MUNDO ANDINO.

La exposición amplía el sentido de esa figura cotidiana para pensar al museo como una gran bolsa: un espacio donde se reúnen, se preservan y se comparten relatos colectivos. La muestra invita, a reflexionar sobre las prácticas de guarda, circulación e intercambio que atraviesan los espacios. El recorrido dialoga con chuspas arqueológicas y otras bolsas etnográficas pertenecientes a la colección del Museo Arqueológico de Tilcara.

Elaboradas con fibras animales y vegetales, esas piezas se utilizan en la región andina de Jujuy y en las tierras bajas desde hace cientos de años para la pesca y para conservar hojas de coca, semillas y otros elementos de valor.

DE MIMBRE

Su presencia expande la noción de recipiente y pone en relación prácticas históricas de resguardo y circulación en el territorio.

La muestra incluye además, intervenciones textiles producidas en talleres abiertos realizados por el equipo de Educación del museo en Tilcara y Huacalera, como también una serie de patchworks de gran tamaño confeccionados con prendas recicladas junto con el ballet tilcareño Herencia cultural. Se trata de una experiencia que entrelaza arte contemporáneo, patrimonio arqueológico y trabajo grupal.

"Juntar, contar, llevar" podrá visitarse desde hoy hasta mayo, de martes a sábados desde las 9 hasta las 19 y los domingos de 9 a 12 y de 14 a 18 con entrada libre y gratuita.