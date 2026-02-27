Primer testigo sobre un siniestro vial en la ruta 45

La búsqueda de testigos del incidente vial que dejó hospitalizado a un joven motociclista, tuvo novedades con el testimonio de un hombre que relató haber visto el hecho ocurrido en cercanías de Santo Domingo, Perico. Por su parte el lesionado, Kevin Ochoa de 24 años, sigue internado y se recupera lentamente de las graves heridas que sufrió.

En la edición del pasado sábado 21 de este mes, El Tribuno de Jujuy dio a conocer la búsqueda de testigos tras el incidente vial sufrido por Ochoa en la noche del domingo 15 en la ruta provincial 45, en inmediaciones al mencionado barrio del municipio periqueño. A raíz de esto, el joven quedó internado en grave estado en la unidad de terapia intensiva del hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña.

Este diario se comunicó con Mabel Ochoa, hermana del motociclista, quien narró la novedad acerca del primer testimonio de un testigo del siniestro. "Se acercó una persona y dijo que al parecer fue una camioneta vieja que iba de Santo Domingo a Monterrico y giró en 'u' para volver a Santo Domingo y ahí lo impactó a mi hermano. Al ver el accidente, se dio a la fuga", narró la hermana del motociclista.

No obstante, agregó un detalle que puede resultar clave para la investigación que oriente la individualización del presunto responsable. "Se dio a la fuga tomando el desvío de ripio antes de llegar al control de Santo Domingo. Más que eso, no se sabe. No hay patente, no hay cámaras", relató la mujer.

Este testimonio fue ante las autoridades policiales de la Subcomisaría de La Posta, con jurisdicción en la zona del incidente. Horas más tarde, desde la dependencia se comunicaron con la familia Ochoa para ponerla al tanto.

Además, del testimonio se desprende una particularidad con respecto a las características del vehículo involucrado. "El día del accidente se nos hizo raro que mi hermano había impactado con algo y solamente se había roto la carcasa (de la moto) de él. Porque los vehículos, comúnmente, vienen de un material más flexible ahora y cualquier impacto se rompen. Ahora que nos dijeron que impactó contra una camioneta vieja, como que era más entendible que no se haya hecho nada el otro vehículo porque esas camionetas son duras", sugirió Ochoa en diálogo con este medio de comunicación.

Salud

"Por ahora lo más importante es que mi hermano se recupere. Ayudó mucho que se difundieran las cosas y apareciera esta persona", aseguró la entrevistada al referirse a cómo se encuentra el joven lesionado tras el siniestro vial y a la nota realizada por este diario en el ingreso al hospital "Pablo Soria".

"Kevin se encuentra un poco mejor, todavía no salió de terapia intensiva, pero ya despertó. Se puede comunicar con nosotros moviendo la cabeza, nada más. Ayer (por el miércoles) ya le sacaron el tubo, así que ya no está más intubado y empezó a respirar por sí solo. Igual, se encuentra en observación. Cada día va mejorando de a poquito", le contó a este matutino su hermana con la esperanza en la recuperación luego de la gravedad de las lesiones.

Cabe aclarar que el incidente ocurrió el domingo 15 alrededor de las 23.30 y que el motociclista circulaba a bordo de un rodado marca Honda de color blanco tendido sobre la cinta asfáltica de la ruta 45. Tras esto, la ayuda de los transeúntes minutos más tarde fue clave para la supervivencia. En un primer momento fue asistido en el "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico, en donde le practicaron una tomografía en la cabeza y se detectó un hematoma. Sin embargo, la gravedad del cuadro obligó el traslado al mencionado nosocomio de la capital provincial el lunes 16.

Investigación

La investigación acerca de las causales del incidente vial que dejó en grave estado a Ochoa la desarrolla la Fiscalía con asiento en la ciudad de Perico, con la novedad del testimonio del hombre que aseguró haber visto el incidente.

"La denuncia está hecha en la Subcomisaría de La Posta, se pueden acercar al lugar si tienen algo de información o escribirme a las redes sociales, así se comunican con nosotros para poder tener un poco más de información y poder reconstruir el hecho que lo llevó a esto a mi hermano", cerró en la charla con El Tribuno de Jujuy.

Por la manera en la cual se presentó el incidente el pasado domingo, se torna indispensable el aporte de los eventuales testigos del siniestro vial en la ruta provincial N° 45, cerca de Santo Domingo, lugar de residencia del joven internado.