Se entregaron drones de última generación a la Policía de Jujuy

El gobernador Carlos Sadir entregó drones de última generación a la Policía de Jujuy. El mandatario provincial encabezó el acto de entrega junto al Secretario de Seguridad a cargo del ministerio, Juan Manuel Pulleiro; el jefe de la Policía, Comisario general Conrado Milton Sánchez, y miembros de la cúpula de Seguridad.

“Seguimos incorporando nuevas herramientas y vamos por más tecnologías”, fueron las palabras introductorias de Sadir en el acto de entrega en el Centro de Monitoreo 911.

Luego, realizó una descripción de los nuevos equipos: “Son 5 drones de última tecnología, tienen una capacidad de altura de 6 mil metros, con la función de emitir comunicado, lo que va permitir el seguimiento inmediato en los rastrillajes, en caso vehículo, búsqueda de personas y en situaciones de incendios, entre otras situaciones”, precisó.

Asimismo, resaltó las cualidades de los nuevos drones, “nos permite ver el tiempo real, esto acompaña a tomar decisiones inmediatas”, sostuvo.

Por otro lado, Sadir hizo mención a la capacitación que recibirá personal de Seguridad y la habilitación que emitirá la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). “Estamos preparando al personal de la Policía, con la capacitación que solicita la entidad nacional”, apuntó al respecto.

En tanto, el director del Centro de Monitoreo 911, comisario general Leandro Ayarde, valoró el equipamiento para la operación de la Policía. Así también, realizó una caracterización de las nuevas adquisiciones: “Los drones cuentan con cámaras de visión nocturna, con cámaras térmicas para detectar el calor corporal".

Seguido, amplió explicando que los aparatos “poseen autonomía en la duración ya que tienen tres baterías. También se destaca la proyección área, con una capacidad de elevación de 6000 metros y una distancia lineal de 30 kilómetros. Cuentan, además, con reflectores y altavoces".

La tecnología de vanguardia viene a reforzar la vigilancia aérea, mejorar la capacidad operativa y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Características de los drones para la Policía de Jujuy

Marca DJI -Modelo MATRICE 4T

° Peso de despegue (con hélices) 1219grms

° Carga útil máxima 200 gramos

° Velocidad máxima de ascenso con accesorios 6 m/s

° Altitud máxima 6000 metros

° Altitud máxima de operación con carga útil 4000 metros

° Tiempo máximo de vuelo (sin viento) 49 min (hélices estándar) por Batería (hay en total 3 baterías)

° 46 min (hélices silenciosas)

° Almacenamiento interno con tarjeta de memoria

° Interfaz E-Port × 1: Compatible con accesorios oficiales y dispositivos PSDK de terceros (no compatible con intercambio en caliente).

° Interfaz E-Port Lite × 1: Compatible con la conexión USB al software de ajuste DJI y algunos dispositivos PSDK de terceros.

Cámara

° Sensor de imagen Gran angular:

CMOS de 1/1,3 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP

° Teleobjetivo medio:

CMOS de 1/1,3 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP

° Teleobjetivo:

CMOS de 1/1,5 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP

° Modo de escena nocturna: Cámara gran angular: ISO 100 a ISO 409600

Detección

° Tipo de detección Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor infrarrojo 3D en la parte inferior de la aeronave.

Adelante

° Rango de medición binocular: 0,4-22,5 m Rango de medición: 0,4-200 m

° Velocidad de evitación de obstáculos: Velocidad de vuelo ≤21 m/s

Campo de visión (FOV): 90° (horizontal), 135° (vertical) Hacia atrás

Transmisión de video

Sistema de transmisión de vídeo O4 Enterprise

Calidad de visualización en vivo

Control remoto: 1080p/30fps

Frecuencia de operación

2.400-2.4835 GHz

2.400-2.4835 GHz

Indicadores

Luz de estado, luz de encendido y luz de permiso, luz de tres colores, el brillo se puede ajustar según el brillo ambiental.

Accesorios:

Luz exterior

Altavoz