16 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Alto Comedero

Robaron su moto mientras trabajaba en una feria

El rodado estaba estacionado detrás de su puesto de venta.

Domingo, 15 de febrero de 2026 23:57
INMEDIACIONES | DONDE ESTABA LA MOTO SUSTRAÍDA.

Un joven denunció que sospechosos robaron su moto mientras se encontraba trabajando en uno de los puestos de la feria ubicada en la avenida Carlos Undiano, en el capitalino barrio de Alto Comedero.

Eran cerca de las 20, cuando días pasados el damnificado arribó al mencionado predio a bordo de una motocicleta Motomel de 150 cc. de cilindrada y la estacionó detrás de su puesto, aunque no la podía observar. Así fue cómo cerca de las 23.30, al estar por retirarse de la feria para retornar a su domicilio, la víctima buscó el rodado donde lo había dejado, pero no se encontraba en el lugar.

Finalmente, tras la desagradable situación, el hombre se dirigió a la Seccional 33°, con jurisdicción en la zona del ilícito, para realizar la correspondiente denuncia aportando las características del vehículo sustraído.

 

